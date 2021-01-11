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信用卡利率 中國人行鬆綁

記者李仲維／綜合報導
中國信用卡透支利率今年起鬆綁，有助於銀行加大信用卡產品創新，增強對年輕客戶吸引力。 (取材自微信/東方IC圖)
中國信用卡透支利率今年起鬆綁，有助於銀行加大信用卡產品創新，增強對年輕客戶吸引力。 (取材自微信/東方IC圖)

中國人民銀行近期下發《關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，取消信用卡透支利率的上限和下限，意即信用卡利率正式鬆綁，攸關7億持卡人權益。

界面新聞報導，《通知》顯示，自今年1月1日起，信用卡透支利率由發卡機構與持卡人自主協商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。即上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍。

業界人士認為，該政策符合深化市場報價利率改革的發展方向，對花唄等信用消費產品造成衝擊。有觀點認為，這將利多信用卡強勢的銀行。

招聯金融首席研究員董希淼認為，現在無論是存款還是貸款，在形式上，利率的上下限都鬆綁了，信用卡作為消費信貸的重要載體，利率定價也應該更市場化。

人行數據顯示，截至2020年第3季末，大陸全國銀行卡在用發卡數量近88億張，其中，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.6億張。這意味新規實施後，超過7億張信用卡將被取消透支利率上下限區間管理。

人行在《通知》中還表示，發卡機構應透過本機構官方網站等管道，充分披露信用卡透支利率並及時更新，應在信用卡協定中以顯著方式提示信用卡透支利率和計結息方式，確保持卡人充分知悉並確認接受。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，鬆綁信用卡透支利率上下限管理，是利率市場化的重要一步。

第一財經報導，目前各銀行尚未公布信用卡透支的利率新標準，仍按照原來利率規定執行，即如果持卡人在最後還款日期前未能還清信用卡帳單，則從消費的第二日開始算起，按照日利率萬分之五計息。

蘇寧金融研究院副院長薛洪言分析，隨著各類消費貸款產品利率下調，信用卡透支利率慢慢成為高利率的典型代表，取消限制之後，信用卡透支利率很大機率是要往下走的。取消利率限制後，信用卡部門傾向於向下調整利率，會強化信用卡透支產品與個人金融部的消費貸款產品的競爭關係，信用卡掌握用戶優勢和場景優勢，只要利率合理，競爭力將強於消費貸款。

薛洪言認為，這項政策對信用卡強勢銀行是利多，會促使銀行投入更大資源發展信用卡業務。對其他弱勢的銀行，消費貸款會受到強勢銀行信用卡業務的衝擊。

去年12月23日，螞蟻集團稱，花唄近期正在調整部分年輕使用者的額度。董希淼對此表示，對客戶來說，以後討價還價的空間不會大，但選擇會更多。信用卡利率空間鬆綁後，靈活的定價策略，有助於增強信用卡對年輕客戶的吸引力。

利率 信用卡 貸款

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