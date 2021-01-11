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鴻海攻輕量電動車 鴻準擔綱

記者陳昱翔／台北11日電
鴻海集團打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，由旗下機殼大廠鴻準擔綱。（路透）
鴻海集團打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，由旗下機殼大廠鴻準擔綱。（路透）

鴻海集團打造「優於特斯拉等級」的輕量電動車，由旗下機殼大廠鴻準擔綱，已建立近200人團隊，完成電動車輕量化關鍵的鋁合金壓鑄技術開發，並成功打進BMW供應鏈，為集團衝刺電動增添龐大能量，未來可獨攬集團電動車關鍵鋁合金車殼大單，躍居集團電動車布局要角。

鴻準不評論相關傳聞。鴻海集團為加快量產整車時程，日前與中國電動車新創公司拜騰結盟，目標明年首季完成第一台電動車量產。

消息人士透露，鴻海董事長劉揚偉賦予鴻準重任，要鴻準成為集團企業在電動車的領頭羊。鴻準鋁合金壓鑄以瀋陽廠為大本營，由於進度順利，將擴建瀋陽廠增產。

目前坊間幾乎所有車輛的車殼都是採用鐵件焊接，工藝複雜。全球電動車廠中，僅特斯拉掌握自有讓電動車質量更輕的鋁合金壓鑄技術，讓旗下車款具備質量輕、續行力長的優勢。

據悉，Apple Car朝「優於特斯拉級」的輕量電動車發展，鋁合金壓鑄技術是關鍵。蘋果在電動車與特斯拉較勁，由特斯拉打造鋁合金車身機率低，勢必委外，鴻準超前部署，為後續接單增添能量。

鴻準是鴻海起家本業模具的分身，深受集團創辦人郭台銘重視，由於電動車除了馬達與電池等動力能源系統之外，車殼的精確度攸關車輛安全性與減重幅度，不容許尺寸公差，更是重中之重。

鴻準受命開發車用鋁合金壓鑄技術，組成200人大軍投入，順利在中國瀋陽廠生產，並獲得BMW採用。鴻準乘勝追擊，將擴大瀋陽廠投資，迎接後續集團電動車龐大需求。

消息人士透露，車用鋁合金壓鑄機台龐大，且技術難度更高，投入資本也大，並非一般模具廠可切入。

鴻海集團藉由鴻準的能量，已可達到與特斯拉同等級的車用鋁合金壓鑄技術，在鴻準助攻下，鴻海更有能力承接Apple Car訂單，並由鴻準獨吃電動車相關的鋁合金壓鑄大單。

相較於傳統鐵件焊接打造車殼需要上百件鐵件，不僅耗費人力與笨重，焊點若稍有不慎，即不利行車安全與整車組裝。

鴻準已成功完成輕量化鋁合金壓鑄技術，將原本上百件鐵件的工程縮減至四至八件鋁合金車體，在透過一體成形技術，降低公差，且將數百件鐵件化零為整，不僅省去生產工藝的複雜化，透過鋁合金較鐵件輕薄的優勢，有效降低車重近百公斤，在車身變輕下，電動車也能跑更遠，提升續航力，並有效降低整車成本、提高安全性。

舉例來說，車體後半部通常需要27件組成，但藉由一體成形鋁壓鑄可變成一件，可大幅節省成本與時間，也因為組件大減，更能提升組裝的精確度。

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