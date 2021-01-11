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台積電接單熱 Q1淡季不淡

記者李孟珊／台北11日電

台積電先進製程接單熱，業界傳出，蘋果、超微、聯發科等三大客戶本季下單維持高檔，單季投片量都超過10萬片，不僅透露iPhone、繪圖晶片／遊戲機、非蘋手機市況持續看好，也意味台積電14日法說會可望報佳音。

台積電正值法說會前緘默期，不評論任何訊息，該公司將在14日法說會中，揭露上季財報、本季展望與年度資本支出等關鍵資訊。

市場普遍看好台積電先進製程領先優勢，帶動公司營運向上，提前押寶法說會行情，8日股價收歷史新高價580元、大漲15元，外資更是連11個交易日買超，累計大買逾5.8萬張。不過，台積電上周五ADR漲多拉回，收盤跌約2.2%。

台積電已公布去全年總合併營收逾1.3兆元，年增逾兩成。往年首季是傳統淡季，但近期台積先進製程接單持續傳捷報，蘋果、超微、聯發科投片量均維持高檔水準，首季營運可望繳出淡季不淡的成績單。

供應鏈透露，蘋果目前在台積電以5奈米製程生產的A14應用處理器及M1處理器晶片，本季下單量持續高檔，是台積電最大客戶。蘋果傳出接下來還會推出第二代M1處理器，並且有意自行研發繪圖及伺服器處理器等晶片，也將為台積電後續帶來龐大動能。

此外，疫情推動宅經濟商機大好，微軟XBOX與索尼PS 5兩款遊戲機熱賣，兩大遊戲機都採用超微在台積電投片的客製化7奈米處理器，挹注超微遊戲機用處理器同步增加投片，加上高階顯示卡熱銷，也讓超微顯示晶片投片力道續強，估算超微本季在台積電先進製程投片量也會逾10萬片，為台積第二大客戶。

聯發科搶搭全球5G手機市場商機，加上勁敵高通面臨搭配手機晶片出貨的電源管理IC出現缺口，使得部分非蘋手機廠轉向採用聯發科晶片，讓聯發科積極在台積電7奈米與6奈米投片，另外WiFi及電源管理IC等出貨暢旺，成為挹注台積電本季營運的一大動能。

台積電 手機 蘋果

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