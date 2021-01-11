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「補償性增長」經濟 中國今年GDP成長 有望衝10%

記者戴瑞芬／綜合報導
祝寶良。 (取材自21世紀經濟報導)
祝寶良。 (取材自21世紀經濟報導)

中國國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟師祝寶良表示，很多機構都預測2021年中國國內生產毛額（GDP）年增率會超8%，他認為甚至有機會到10%，但會面臨的經濟風險是「宏觀很好、微觀不好」；尤其就業問題最大，小微企業生存也面臨較大挑戰。

祝寶良出席中國科學院預測科學研究中心舉辦的論壇指出，國家信息中心預測，受2020年的低基期影響，2021年的經濟一定會出現「補償性增長」。從技術面來說，即便2021年四個季度，月增都為零增長，而2021年經濟增長對比上年低基期，也會反彈到6%以上。

祝寶良強調，也就是說6%增速幾乎是躺著都能完成的，因此，2021年如果每季至少保持在1.4%的增長速度，則2021年經濟將可反彈到10%。

不以GDP增長率論英雄，祝寶良認為，要注意2020年採取宏觀調控政策的滯後效應。也就是將導致經濟的月增率和年增率之間拉大差距，「就業是最大的問題，只有通過充分就業才能解決收入分配的問題。」

祝寶良表示，2021年經濟很大的特點在於宏觀數據很好，但微觀數據較弱。例如，從往年來看，每一個百分點的經濟增長能帶來約200萬人新增就業，但今年未必能達到這個數字。這也意味，需要更多地從小微企業生存現狀、就業情況等現實方面著手分析宏觀經濟對策。

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