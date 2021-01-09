我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

國際指數除名 中電信3強市值蒸發56億美元

中國新聞組／綜合報導
國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和史坦普道瓊指數，陸續將中國移動、中國電信和中國聯通（香港）的ADR除名。 （路透）
國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和史坦普道瓊指數，陸續將中國移動、中國電信和中國聯通（香港）的ADR除名。 （路透）

國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和史坦普道瓊指數8日宣布，因應美國投資禁令，旗下指數成分股將剔除三家中國電信運營商，禁令造成這三家電信公司的股價重挫。

路透報導，受美國政府投資禁令影響，而遭全球指數剔除的企業清單進一步擴大，迫使追蹤指數的基金被動投資者不得不出脫這些個股。

投行高盛發布報告估計，川普禁止美國投資者指稱由中國軍方持有或控制的企業，可能導致775億美元的中國離岸債券面臨受到投資限制。

中國移動、中國電信和中國聯通三家電信商擁有大量被動型投資者，指數供應商的除名公告，讓他們在香港上市的股票市值8日合計蒸發56億美元。  

路透援引場外交易平台運營商OTC Market表示，由於川普政府的規定，將禁止12檔中國證券在該平台交易，進一步限制美國投資者投資中國的資產。

迄今為止，川普已將35家據信是由中國軍方擁有或控制的中國公司列入黑名單，並考慮將更多公司納入其中，包括阿里巴巴和騰訊這兩家亞洲最大企業。

報導援引富時羅素在7日聲明中表示，將從11日開始，自富時全球股票指數系列（GEIS）、富時全球中國A股包容性指數及相關指數中，剔除中國移動、中國電信和中國聯通香港。MSCI明晟稱，將從1月8日起剔除。

史坦普道瓊指數公司表示，將自1月12日起自各指數中移除中國移動、中國電信、中國聯通（香港），並移除中國電信和中國聯通的固定收益有價證券。

「如果你是一個被動型指數提供商，你當然要把它們剔除，」盛寶金融駐新加坡全球宏觀策略師Kay Van Petersen說，「很明顯，如果你是主動型的，而且知道指數提供商將不得不剔除它們，在某些東西被拋售的時候你就不會坐視不理。」

川普政府去年11月頒布一項行政命令，禁止美國人投資由中國軍方持有或控制的公司。

富時羅素已從其指數中剔除了另外11家中國公司，MSCI明晟剔除了九家。紐約證交所1月6日表示，將在1月11日摘牌中國三大電信公司的美國存託憑證。

中國移動8日在港股市場下跌逾4％，創2006年以來最低價；中國電信跌逾3％至12年來的低價，中國聯通下跌0.9％。從去年11月川普下達這項禁令來，這三檔股票價格都已下跌逾20％。

中國 指數 投資

上一則

榮耀推V40新機 搭載聯發科晶片

下一則

台積電好威 去年營收創歷史新高

延伸閱讀

世界晚報／眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

世界晚報／眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序
川普改用公務帳號@POTUS發推文 幾分鐘後又被移除

川普改用公務帳號@POTUS發推文 幾分鐘後又被移除
波洛西：若川普不辭職 就準備提出彈劾

波洛西：若川普不辭職 就準備提出彈劾
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」