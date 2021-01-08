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瑞幸宮鬥 46名高階主管聯名罷免老董

記者蔡敏姿／綜合報導
瑞幸咖啡再次掀起「宮鬥」局面。（路透資料照片）
瑞幸咖啡再次掀起「宮鬥」局面。（路透資料照片）

中國瑞幸咖啡傳出七位副總裁、分公司總經理和核心業務主管共46名高階主管簽署聯名信，集體請求罷免瑞幸咖啡現任董事長兼CEO郭謹一。瑞幸咖啡7日回應，情況屬實，詳情不便透露。市場推測，瑞幸咖啡再次掀起「宮鬥」局面。

瑞幸咖啡去年爆發財報造假，被迫在美股下市，瑞幸咖啡董事長陸正耀交出控制權，公司高層大洗牌。去年5月12日，由瑞幸咖啡聯合創始人郭瑾一，接任董事長兼CEO。

中新網報導，該聯名信6日發給瑞幸咖啡董事會及大鉦資本，主要揭露郭謹一的三大罪狀：一、貪汙腐敗，通過供應商舞弊，損害公司利益。二、濫用權力鏟除異己。三、個人能力低下和個人私利給公司造成巨大隱患。

該聯名信要求，董事會和大股東立即罷免郭謹一的董事長和CEO職務，並任命新管理層。

郭謹一昨天發信反擊，指舉報信是員工受瑞幸咖啡前董事長陸正耀及前CEO錢治亞的欺騙，部分員工不明真相，被裹挾簽字，自任職以來，所作所為問心無愧，同時也提請董事會對此次舉報的組織者和過程動機進行調查。公司現在經營穩定，收入向好，是一些造假出局人絕不想看到的。

在郭謹一領導下，瑞幸咖啡的市場策略也發生轉變，從快速擴張店面走向收縮調整、盈利為先的路線。

去年12月16日，美國證券交易委員會（SEC）表示，針對造假指控，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元達成和解。去年12月，瑞幸咖啡向開曼群島大法院提交首份報告，未經審計的最新財務信息顯示，瑞幸咖啡2020年前三季仍維持增長，但增速放緩。截至11月30日，瑞幸咖啡門市數減少至3,898家，前三季單季收入分別為人民幣5.65億元、9.8億元和11.45億元，60%的門市有盈利。

咖啡 CEO 人民幣

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