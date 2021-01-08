娃哈哈營收下滑 5年跌近300億元

昔日飲料巨頭… 曾是大陸最大飲料商娃哈哈，拳頭產品仍停留在「AD鈣奶」和「營養快線」，成立於1987年的娃哈哈陷入「中年危機」，跨界屢屢受挫。（中新社資料照片）

曾是中國 最大、全球第五的食品飲料企業娃哈哈集團從2014年開始出現營收 下滑，此後五年年營收下跌近300億元（人民幣 ，下同）。時至今日，娃哈哈的拳頭產品仍停留在「AD鈣奶」和「營養快線」，1987年成立的娃哈哈陷入「中年危機」，跨界屢屢受挫。

最新一期「中國新聞周刊」報導稱，2018年5月，娃哈哈聯手浙江中南控股集團合作推出保健飲品「娃哈哈天眼晶睛」，首次讓產品進入微商渠道。推出不到兩個月，就因代理政策頻繁變動引發一次代理商集體維權。同年8月，娃哈哈推出了第二款微商飲品「纖細佳人藜麥奶昔」，也曾因涉嫌虛假宣傳減肥功效而遭投訴。

此後，娃哈哈又推出紅麴米藜麥代餐餅乾、益生菌固體飲料、主打「幫助睡眠」的妙眠酸奶等多款流通於微商渠道的產品。

「近些年娃哈哈產品在傳統商超渠道的銷量下降很厲害，所以會試圖探索電商以外的渠道。渠道雖然不分高下，但一定和銷量、品牌價值、產品特性相關。」資深品牌營銷專家張正說：「娃哈哈作為一個大眾消費品品牌，推出的新產品放著大路不走，走小路，說明他在大路上遇到了嚴重的困難」。

2012年是娃哈哈大舉走向多元化的分水嶺。當年5月，娃哈哈宣布與荷蘭皇家乳品公司合作推出一款「愛迪生奶粉」，後因滯銷、強制員工內購臨期產品而遭到舉報。2012年底，娃哈哈投資50億元打造「娃歐商場」進軍零售業，最終因持續虧損陷入解約風波。2013年，娃哈哈豪擲150億元進軍白酒業，卻始終未能在市場占據一席之地。

屢敗屢戰的多元化嘗試很快拖累了娃哈哈集團的業績表現。從2014年起，娃哈哈營收持續下滑。到了2019年，年營收已從2013年的783億元銳減至464億元，短短幾年縮水300億元。

不願具名的一位娃哈哈集團高管說：「娃哈哈的根本癥結在於人才團隊嚴重老化。」中國農墾乳業聯盟經濟專家組組長宋亮也表示，要想轉變局面，娃哈哈必須更換新鮮的人和團隊，持之以恆地專注主業，而不是繼續拿錢砸機會。