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日媒：台積電將在日設研發中心

記者尹慧中╱台北8日電

台積電日本投資計畫消息頻傳。日本日刊工業新聞7日報導，台積電規畫在日本茨城縣筑波市新設先進技術研發中心，最快今年開始和日本設備製造商與材料商的聯合開發，包括先進封裝的研發，日商也會在極紫外光（EUV）關鍵零組件研發中占重要比重。

台積電在法說會前緘默期，未回應媒體相關報導。半導體業界觀察，目前日本市場生態中，半導體大廠仍屬於輕資產的投資，以先進研發實驗室或是設計人才、業務人員招募為主。重資產投資如晶圓製造集中在兩岸，台灣早已形成完善的生產聚落，外擴到日本新設研發中心並不讓人意外。

日本媒體指出，台積電的日本先進技術研發中心會設立一條實驗性生產線，測試微縮所需技術外，並且實驗性的開發先進半導體細微化及3D封裝技術。

日本媒體點名台積電可能的合作對象，包括東京威力科創、Screen控股、信越化學工業及JSR等，更指出台積電若在2025年赴日設半導體廠，北九州市有機會雀屏中選，但細節尚未定案。

近年來日本整合元件（IDM）廠晶圓代工訂單都集中台灣生產，台積電先進封測廠也在台灣，確保先進製程生產良率；先進封測團隊則在南科與竹科。台積電位於橫濱的日本分公司著重研發與業務據點，近期招募人才計畫中，Japan Design Center的海外招募計畫職缺包括晶片物理設計工程師與記憶體設計工程師等都派駐橫濱。

業界也觀察，日本沒有晶圓代工生產誘因，先前東芝結束後段封測，在當地主要是日月光和日本IDM廠合作，而京元電也僅在日本設有業務據點，生產基地集中兩岸。

日本 台積電 台灣

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