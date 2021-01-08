爛尾潮曙光 芯恩共享晶圓廠投產

青島芯恩半導體一期已投入使用。（青島財經網片）

中國 半導體爛尾潮中也有完工的案例。在山東青島市政府大力支持下，前中芯國際創辦人張汝京所創辦的青島芯恩積體電路有了新進展，投資額81億元人民幣 （約12.6億美元 ），包括廠房和研發設計中心等一期項目已投入使用。

青島財經網報導，芯恩專案8吋、12吋、動力廠房和研發、設計、辦公樓六棟建築，已經全部完工，該項目是由張汝京領銜，是中國首個CIDM（Commune Integrated Device Manufacturer，共享晶圓廠）專案。並已遞交基礎專利申請248項，取得台灣及美國申請號22項，獲中國國家專利授權76項，搬入設備139台。

根據芯恩官網資料，該專案總投資約218億元人民幣（約34億美元），其中一期總投資約81億元人民幣（約12.6億美元），新建8吋高階功率及數模混合晶片產品生產線一條、12吋40到28奈米超低功耗邏輯與嵌入式以及RF-SOI先進晶片產品生產線一條、180到14奈光掩膜板生產線一條，約50家的晶片設計合作夥伴加盟CIDM合作圈。

中國產業經濟信息網報導，成立於2018年4月18日的青島芯恩，由張汝京創辦，但融資發展並不順利，起初由青島國資委旗下澳柯瑪集團的子公司澳柯瑪創新，和張汝京團隊的寧波芯恩半導體共同出資設立，分別認繳出資額7.5億元、5億元人民幣（約1.1億美元、0.7億美元）。

2019年上半年，青島西海岸區設立的基金出資入股，隨後上海興橙資本新設立的青島興橙集電也入主，成為青島芯恩新進的大股東，然而同年11月，青島興橙集電退出，改由青島國資委旗下澳柯瑪集團的子公司青島澳柯瑪雲聯，認繳出資28.55億元人民幣（約4.45億美元）入股，持股比率達57.10%，也就是說，青島市政府是最大股東。

集微網、齊魯晚報報導，其實山東早已出現，或存在多條12吋積體電路產線，最早在2002年就簽下華慧2億美元晶圓廠的項目，然而後期卻頻發爛尾潮，因此2019年4月青島市國資委等五部門印發實施「市屬企業加快布局『新基建』。」