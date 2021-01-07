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中國賣太好 特斯拉Model Y交車日延至Q2

記者林汪靜、蔡敏姿／綜合報導
陸版Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第2季。（特斯拉官網截圖）
陸版Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第2季。（特斯拉官網截圖）

特斯拉中國國產車款Model Y一開賣就銷售火爆，導致消費者收到汽車的時間被推遲。6日晚間，特斯拉中國官網顯示，正式開賣僅6天，中國國產Model Y長續航版預計交車日期已變成今年第二季，之前則是今年1月交車。

澎湃新聞報導，特斯拉中國國產中型純電SUV Model Y 1日正式發售，長續航版與高性能版售價分別為33.99萬（人民幣，下同）和36.99萬元，較之前進口版的價格分別降低14.81萬元和16.51萬元。

這個消息宣布後，特斯拉官網訂單頁面一度癱瘓。特斯拉客戶支持官方微博當日發布微博指出，官網訂單頁面由於訪問量激增可能暫時無法更新網頁。

上海市中心兩家特斯拉體驗店的銷售人員5日均表示：「現在下訂單預定Model Y春節前肯定提（拿）不到車，元旦期間下訂單還有可能在（農曆）春節前提車，現在預定預計最早也得等到2到3月。」

Model Y元旦一夕暴紅，各種特斯拉車友微信群組裡流傳訂單破10萬的消息。不過，對於Model Y累積訂單已達10萬，特斯拉官方客服5日表示，該數據為網傳消息，不具有真實可靠性，官方還未對Model Y訂單進行統計，客服還說，由於Model Y為新車上市，訂單確實存在暴增的情況，工廠還在對生產進行排期，也因此無法給出具體的拿車日期。

按照特斯拉計畫，長續航版從1月開始交車，高性能版則從今年第三季開始交車，後者目前交付時間沒有變化。

另外，特斯拉創辦人馬斯克接受美媒採訪稱，特斯拉在2021年將實現L5級別的自動駕駛能力，未來銷量估達2000萬台。2020年的總產量約50萬台。特斯拉最大的競爭對手很可能來自中國公司。

金融界網站報導，馬斯克表示，特斯拉最大的競爭對手很可能來自中國公司，不過他沒有提及是哪家公司，只表示中國市場的競爭非常激烈，大約有90%的車企公司會加速實現電汽化。

特斯拉日前公布2020年第4季度及全年汽車生產和交付情況。2020年，特斯拉共生產和交付約50萬輛電動車。此外，特斯拉新款Model Y的量產已於上海超級工廠啟動，預計短期可交付。

特斯拉 中國 馬斯克

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