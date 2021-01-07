脫離華為 榮耀商城下周破繭重生

榮耀去年底脫離華為 後，榮耀近日宣告，榮耀官方自營商城將於12日正式上線，屆時並將推出搭載聯發科晶片的榮耀V40系列新機，榮耀後續推出的新機，預計同樣將搭載聯發科的晶片，另外，榮耀也將與高通 洽談供應晶片。

觀察者網報導，榮耀表示，「2020，我們經歷了磨難和挫折但我們仍然充滿勇氣、愛心和真心。2021，榮耀商城全新出發。」

在與華為「分家」後，榮耀推出自己的用戶社區平台「榮耀俱樂部」，目前該App已正式開啟測試。該款App與華為共享帳號，用戶登錄時可以使用現有的華為帳號登錄。

1月12日與榮耀商城同期上線的還有榮耀V40系列新品，這款被榮耀定義為「破繭重生」的產品共有 V40、V40 Pro、V40 Pro+三款機型。

榮耀V40系列將搭載聯發科天璣1000+處理器。外觀設計上將採目前最流行的「正面雙挖孔」+雙曲面機身設計方案，後置鏡頭則為圓環設計模組。

另外，脫離華為後，榮耀內部人士透露，與高通的合作正在進行中，由於新榮耀公司不在美國 實體清單內，所以（與美國供應鏈企業的合作）不需要審批。

第一財經報導，在脫離華為兩個月後，曾經是華為子品牌的榮耀正在推進供應鏈的重整速度，尋求5G晶片供貨。外傳已有手機供應鏈廠商在推進新榮耀採用高通晶片的5G手機研發項目。

高通方面對上述合作消息並沒有否認。去年12月初，高通公司中國區董事長孟樸表示，期待與新榮耀的合作機會。他稱，雖然榮耀剛剛拆分出來，成為一家全新的公司，但新榮耀裡的成員很多都是熟人，所以一起溝通和探討未來合作機會也會比較順利。

去年11月17日，多家華為供應鏈企業發表聯合聲明，深圳市智信新資訊技術有限公司已與華為投資控股簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。