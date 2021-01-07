中國寶鋼盤價大漲 台灣中鋼擬跟進

中國 大陸鋼鐵廠龍頭寶鋼6日晚間拍板2月盤價全面大漲，熱軋底材每公噸漲人民幣 350元（約54美元）；漲幅最高的電磁鋼片每公噸上調人民幣1500元（約232美元），漲幅8%至11%，鋼市全面沸騰，預期台灣 中鋼將跟進，達到新一波高潮。

中鋼董事長翁朝棟6日晚間表示，預計下周開出2月盤價，將「順勢順漲」，關鍵在於中鋼不會獨享利益，會趁這波鋼市榮景，與中下游協同共進，一起為台灣拚經濟。

翁朝棟說，2021年鋼市第1季肯定供不應求，第2季展望也相當樂觀，「現在的關鍵不是價格的問題，而是供給量能不能滿足用戶需求」。

翁朝棟指出，他已經責成生產部門全面進行各工場生產線盤整，一定要釋出最大生產供應量，在安全的前提下，能生產盡量生產，並且縮減外銷，以供應內銷需求為主，讓台灣鋼鐵用戶優先取得料源，共榮發展。

6日晚間寶鋼公告指出，在2021年1月的基礎上調整2月盤價，熱軋底材特每公噸漲人民幣350元；冷軋漲人民幣400元；熱浸鍍鋅與電鍍鋅漲人民幣700元；漲最高的是無方向性電磁鋼片，調高了人民幣1500元。

上市鋼廠主管說，「寶鋼漲多少，幾乎可以等同中鋼漲多少」，預期中鋼2月盤價將全面跟進，同時帶動新一波鋼價漲勢。

翁朝棟表示，全球鋼鐵原物料大漲，鋼市第1季榮景沒有懸念，當下需將全面提高生產供應量，以滿足市場需求。

上市鋼廠主管指出，中國大陸開放廢鋼進口，由於廢鋼是被歸類為跟鐵礦同樣是鋼鐵原料，中國大陸龐大的吸納效果，會造成廢鋼價格走高，比價效應下鐵礦易漲難跌，鐵礦一旦續漲，鋼價沒有理由不跟進，鋼市進到另一波高潮期，後市展望看俏。