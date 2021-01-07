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拜騰汽車啟動新一輪融資案 鴻海動向受矚目

記者李仲維／綜合報導
已停工半年的拜騰汽車啟動新一輪融資。（翻攝自拜騰汽車官網）
已停工半年的拜騰汽車啟動新一輪融資。（翻攝自拜騰汽車官網）

在與鴻海集團達成戰略合作後，已停工半年的拜騰汽車啟動新一輪融資，拜騰汽車聯席CEO丁清芬表示，將以債轉股方式由原股東優先認領，如果股東無人認領，則再尋求外部投資人的融資。外界關注鴻海是否參與融資。

財聯社報導，拜騰汽車4日與鴻海達成戰略合作，雙方預計明年第1季量產拜騰首款車型Ｍ-Byte，鴻海當時強調只有業務上的合作，間接否認注資2億美元的傳聞。

據了解，拜騰此前已進行四輪融資合計人民幣84億元（約12.99億美元），還被中國央視直接點名「燒光人民幣84億元造不出量產車」，並在去年6月停工至今，如今要重啟生產線勢必需要錢，鴻海是否注資將關係到生產線能否重開。

資料顯示，拜騰現在主要股東包括一汽集團、寧德時代及南京市地方國資等。此外，拜騰方面稱，已對之前拖欠一汽華利的收購尾款做出還款安排。

鴻海跟拜騰的淵源頗深，2015年和諧汽車、鴻海集團、騰訊控股，按照4：3：3出資比率，共同註冊成立河南和諧富騰，不過，後來因為發展方向理念不同，鴻海集團與騰訊控股退出「和諧富騰」。和諧富騰後來則創立了拜騰汽車。

汽車行業獨立分析師張翔認為，當前中國智慧電動汽車的前景發展十分廣闊，對鴻海來說，現在是一個進入行業的好的時機，包括互聯網企業、科技企業在內的各個行業都在跨界造車，鴻海造車是基於對手機市場的預判並拓展業務領域來平衡風險。

對於鴻海為何選擇與拜騰合作，張翔分析，拜騰基礎不錯，具備優質資源，在國際有一定知名度且有即將量產的車型，只因資金鏈斷裂停工，且有南京政府和一汽等國資背景背書，可行性要高一些。

張翔表示，跨界造車風險仍偏大，雖然到2025年新能源銷量占比要達20%，中國新能源車市體量很大，但未來五年之內，車企的數量會精簡到15家到20家，鴻海入局也存在一定的風險。

鴻海 汽車 融資

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