上月、上季、去年 鴻海營收衝3個新高

鴻海公布2020年12月營收為7137.8億台幣，單月首度站上7000億台幣。(本報資料照片)

鴻海 公布2020年12月營收 為7137.8億元(新台幣，以下同，約255億美元)，月增4.8%、年增32.3%，再創單月新高，也是首度站上7000億元(約250億美元)，連帶讓去年第4季營收、全年營收同步寫下歷史新高，連三年營收站穩5兆元(約1785億美元)大關。

展望今年第1季，法人預估可望淡季不淡，營收有機會年增35%以上，挑戰同期新高。

鴻海5日股價再度強勢表態，大漲4.1元、收104元，站穩百元關卡，成交量放大到23萬多張，連兩天出現23萬張的天量。三大法人連續四天站在買方，近五個交易日買超10萬多張。

鴻海12月營收創單月新高，法人認為應該是受惠iPhone 12新機熱銷。因12月營收衝高，鴻海去年第4季營收達2.01兆元，季增55.5%、年增15.3%，創單季新高；2020全年營收5.36兆元，年增0.3%，一舉扭轉前11月營收衰退的頹勢，寫下歷史新高。

鴻海表示，去年12月營收四大類產品的表現，以月對月來看，最強的是元件及其他產品，其次依序是電腦終端產品、消費性電子產品、雲端網路產品；以年對年來看，消費性電子產品最佳，其次為電腦終端產品、元件等。

若以2020年第4季來看，四大類產品中，不論是季對季，或是年對年，都是消費性電子產品的表現最好，iPhone 12熱賣對去年第4季業績居功厥偉。其他產品方面，則依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，去年第4季進入傳統旺季，智慧手機與遊戲機等消費性產品需求強勁，但元件及其他產品同樣暢旺，整體廠區稼動率超過100%，雖然去年是變動很大的一年，但集團營運開低走高，2020全年可說是有驚無險、平穩度過。

劉揚偉指出，今年上半年業績肯定比去年同期好，包括智慧手機遞延效應，電動車展望非常好，5G相關產品也有替換需求，伺服器也不錯，看好上半年業績。

外資則預估，5G手機需求持續暢旺，蘋果iPhone 12出貨穩健，首季iPhone表現可望優於歷年同期，預估鴻海首季業績將較去年第4季減約三成，但較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過1.25兆元，衝同期新高。