人民幣中間價升破6.5 兩年半新高

代表中國官方意志的人民幣 中間價，在2021年的第二個交易日升破6.5關口，中國外匯交易中心5日報人民幣對美元匯率 中間價為6.4760，創近兩年半新高，較前一個交易日大幅上調648個基點。

外匯市場上，在岸人民幣對美元即期匯率，昨天盤中續升逾336基點至6.4292，離岸人民幣早盤也升值420基點逼近6.4141關口，均創逾兩年半新高；但午後人民幣回吐部分漲幅，離岸人民幣兌美元較上午回落逾400基點，在岸人民幣兌美元較上午回落逾300基點，下午收盤6.4640，較前一日下跌12基點。

中新社報導，先前人行會同國家發改委、商務部、國資委、銀保監會、外匯局聯合發布通知，進一步優化跨境人民幣政策，支持穩外貿穩外資。

北京大學國民經濟研究中心報告預計，2021年1月隨著中國經濟超預期恢復，穩健的經濟基本面將支撐人民幣匯率維持上漲動力，但由於外部環境仍將延續緊張趨勢，疫情蔓延可能引發避險情緒上升，美元指數預計維持震盪，致使人民幣匯率承壓走弱，預計2021年1月人民幣匯率震盪下跌，在6.50至6.65區間雙向寬幅波動。