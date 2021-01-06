高通、聯發科5G大戰 全面開打

手機 晶片大廠高通 5日宣布，推出2021年第一顆入門款5G 手機晶片「驍龍480」，採三星8奈米製程生產。高通近期頻頻出招，去年12月初推出今年主打旗艦晶片「驍龍888」，不到一個月再推「驍龍480」，以各價格帶產品線搶市，與聯發科新年度5G市場激戰開打。

驍龍480是高通驍龍4系列首款5G晶片，以「經濟實惠的價格，提供中高階功能」為行銷訴求。外界預期，高通推出這款入門級產品，可望協助手機廠降低5G手機價格門檻，並有助高通搶聯發科主打的中低階市場地盤。

驍龍480是高通驍龍4系列產品中，首款具備5G功能的行動平台，搭配驍龍X51數據機晶片，支援Sub-6 GHz與毫米波頻段應用。高通表示，採用驍龍480的首款商用裝置，預計2021年初上市。外界估計，驍龍480本季起就會放量出貨。

高通近期頻頻出招，去年12月初推出最新的5G旗艦級晶片驍龍888，以三星5奈米製程生產，一推出就獲14家品牌廠採用。另外，市場也傳出，該公司還有新的中階5G晶片，代號為「6250」，將從今年第2季起在台積電以6奈米製程生產。5日推出入門級的驍龍480，採用三星8奈米製程生產，其整體最新的5G產品線已陸續布陣完成。

高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，高通不斷加速推動全球5G商業化，期望能讓5G智慧手機更普及，尤其如今全球各地人們正持續透過遠距連結保持聯繫。驍龍480將超越OEM廠及消費者的期待，以經濟實惠價格提供中高階功能。

業界普遍認為，2020年算是5G手機元年。聯發科執行長蔡力行先前提到，5G轉換潮正快速前進，2020年5G手機滲透率估計約18％，今年進一步達38％，2022年49％，2023年58％。高通估計，今年全球5G手機出貨量將達4.5億至5.5億支，2022年進一步達7.5億支。

高通與聯發科一路廝殺到5G時代，根據研究市調機構Counterpoint近期報告，聯發科在去年第3季以31％市占率，登上全球手機晶片市占龍頭，小贏高通2個百分點，不過調查也顯示，高通在第3季仍是5G晶片龍頭，5G市占率高達39％。在高階晶片市場占有優勢地位，且可能在去年第4季奪回整體手機晶片龍頭寶座。