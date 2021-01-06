我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

高通、聯發科5G大戰 全面開打

記者鐘惠玲／台北報導

手機晶片大廠高通5日宣布，推出2021年第一顆入門款5G手機晶片「驍龍480」，採三星8奈米製程生產。高通近期頻頻出招，去年12月初推出今年主打旗艦晶片「驍龍888」，不到一個月再推「驍龍480」，以各價格帶產品線搶市，與聯發科新年度5G市場激戰開打。

驍龍480是高通驍龍4系列首款5G晶片，以「經濟實惠的價格，提供中高階功能」為行銷訴求。外界預期，高通推出這款入門級產品，可望協助手機廠降低5G手機價格門檻，並有助高通搶聯發科主打的中低階市場地盤。

驍龍480是高通驍龍4系列產品中，首款具備5G功能的行動平台，搭配驍龍X51數據機晶片，支援Sub-6 GHz與毫米波頻段應用。高通表示，採用驍龍480的首款商用裝置，預計2021年初上市。外界估計，驍龍480本季起就會放量出貨。

高通近期頻頻出招，去年12月初推出最新的5G旗艦級晶片驍龍888，以三星5奈米製程生產，一推出就獲14家品牌廠採用。另外，市場也傳出，該公司還有新的中階5G晶片，代號為「6250」，將從今年第2季起在台積電以6奈米製程生產。5日推出入門級的驍龍480，採用三星8奈米製程生產，其整體最新的5G產品線已陸續布陣完成。

高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，高通不斷加速推動全球5G商業化，期望能讓5G智慧手機更普及，尤其如今全球各地人們正持續透過遠距連結保持聯繫。驍龍480將超越OEM廠及消費者的期待，以經濟實惠價格提供中高階功能。

業界普遍認為，2020年算是5G手機元年。聯發科執行長蔡力行先前提到，5G轉換潮正快速前進，2020年5G手機滲透率估計約18％，今年進一步達38％，2022年49％，2023年58％。高通估計，今年全球5G手機出貨量將達4.5億至5.5億支，2022年進一步達7.5億支。

高通與聯發科一路廝殺到5G時代，根據研究市調機構Counterpoint近期報告，聯發科在去年第3季以31％市占率，登上全球手機晶片市占龍頭，小贏高通2個百分點，不過調查也顯示，高通在第3季仍是5G晶片龍頭，5G市占率高達39％。在高階晶片市場占有優勢地位，且可能在去年第4季奪回整體手機晶片龍頭寶座。

5G 高通 手機

上一則

飛雅特標緻合併案 拍板

下一則

《辛丑年》郵票牛年郵票 北京首發

延伸閱讀

高通CEO莫蘭科夫6月底退休 總裁安蒙繼任

高通CEO莫蘭科夫6月底退休 總裁安蒙繼任
美日制中 建構半導體防線 台積電將赴日本設封測廠

美日制中 建構半導體防線 台積電將赴日本設封測廠
全球半導體圈分裂…美日中科技角力 台積電扮要角

全球半導體圈分裂…美日中科技角力 台積電扮要角
晶片帶旺南韓12月出口 創26個月來最大增速

晶片帶旺南韓12月出口 創26個月來最大增速

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說