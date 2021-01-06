晶圓代工接單旺 聯電12吋也調漲

晶圓代工產能供不應求，聯電繼調漲8吋代工價格後，5日證實近期調升12吋代工報價，今年的新訂單開始適用調整後報價。這也意味這波晶圓代工漲價潮從8吋蔓延至12吋。

聯電並未透露此次漲價幅度，業界透露，依不同程度與合作關係，漲幅約3%至10%不等；法人預期，聯電8吋與12吋代工報價「雙漲」，將更明顯挹注獲利。

市場關注台積電 是否也會調升12吋報價，台積電下周四（14日）將舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。不過，台積電高階主管在前一次法說會與先前活動都已強調公司和客戶長期合作關係，不會任意調漲價格。

台積董座劉德音先前出席竹科40論壇時被問到漲價話題，強調不同公司、政策不同，「我們不談價錢的」，他也不否認產能確實很緊，但各公司自有智慧來決定。

半導體業界人士提到，台積電的5奈米先進製程領先量產，目前也是唯一可以維持先進製程量產並穩定提供給客戶的業者，加上7奈米持續放量與擴大市占，本身就有訂價優勢。

相較於台積對報價低調，聯電先前因驅動IC、電源管理IC、射頻晶片等代工訂單需求強勁，推升8吋廠產能滿載，因而調升8吋代工報價。隨著12吋晶圓代工產能也吃緊，聯電5日證實已調升價格，以反映市場機制。

新冠肺炎疫情 推升居家上班及在家學習等趨勢，消費性和電腦相關應用需求持續成長，5G智慧手機 及物聯網裝置內矽含量增加，聯電去年第3季獲利達91.1億元，創14年多來新高，每股純益0.75元，單季賺贏去年上半年。

聯電認為，產業供需動態轉向對晶圓代工廠有利，將在強化客戶關係及股東利益中尋求平衡，確保公司長期發展。

聯電近期股價受市場傳出美方有意鬆綁中芯國際成熟製程管制消息衝擊而回檔，5日以平盤下開出後，一度跌破45元，尾盤12吋代工漲價消息帶動急拉翻紅，終場收46.35元、漲0.8元，外資轉為買超5,529張，終止連二賣。