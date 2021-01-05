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中國禁塑令上路 8000家塑料廠受衝擊

記者戴瑞芬／綜合報導

中國2021年全面禁止使用不可分解塑料製品，但供應中國全國60%塑料製品的「塑料之鄉」安徽省桐城市，8000多家塑料廠首當其衝，近月以來數百家小廠關門收攤，大中型塑料工廠面臨訂單荒，行業進入洗牌陣痛期。

號稱史上最嚴的禁塑令，明定2021年起，所有直轄市、省會城市，以及深圳、廈門等五個「計畫單列市」，所有商場、超市、藥店、書店禁止使用一次性不可分解塑料袋包括堂食打包、外賣餐飲具，禁止使用塑料餐具；郵政快遞禁止使用不可分解膠帶；商旅不得主動提供一次性用品。

截至目前已逾30多個省市響應禁塑令。

據前瞻產業研究院發布研報顯示，2019年中國塑料製品產量達8,184萬噸，約占全球四分之一。但全年生物可分解塑料消費量僅為52萬噸，占全球可分解塑料消費量僅為4.6%，顯著低於全球平均水準。

海通證券研報指出，在禁塑令上路後，預計超商零售、快遞、外賣的塑料消費量，將分別減少約10萬噸、160萬噸和30萬噸，不過，這也帶來可分解塑料湧現近200萬噸的替代需求，相當新增人民幣千億元市場商機。

受禁塑令影響，原本年底是塑料包裝行業的旺季，許多塑料廠都要加班趕訂單。但今年塑料包裝企業卻面臨訂單萎縮的窘境。

新京報報導，被稱為中國塑料之鄉的安徽桐城，有8000家塑料廠，其中有八成集中在新渡鎮，供應全大陸逾60%的塑料袋。

但今年進入尾聲，新渡鎮塑料廠開工率只有一半，甚至有工廠20多台機器只開了一兩台，瑞之豐新材料有限公司透露，往年過年前都要趕工存貨，而且晚上還可能加班。但今年普通一次性塑料不敢多存。

廠家透露，國內需求以及外貿訂單縮水，工廠日生產塑料量僅為3噸，約為去年的六成。

甚至有大中型塑料工廠面臨訂單荒，轉型不易，已提前出局，有年產值人民幣22億元，市場占有率60%的塑料公司，11月已宣布破產。

廠家憂心，禁塑令實施後，行業已經出現大洗牌。

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