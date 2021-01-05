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晚了4年 中國啟動「碳排放權」交易機制

記者林汪靜／綜合報導
中國將在上海設立全國碳排放權交易系統，並在武漢設立註冊登記系統。（取材自央視新聞）
中國將在上海設立全國碳排放權交易系統，並在武漢設立註冊登記系統。（取材自央視新聞）

中國生態環境部部長黃潤秋表示，將在上海設立期待已久的「全國碳排放權交易系統」，並在武漢設立註冊登記系統，預計將在第一階段覆蓋中國2267座發電廠，鼓勵企業透過買賣排放許可降低溫室氣體排放。

黃潤秋接受央視專訪指出，今年將啟動中國「全國碳排放權交易市場」的建設，利用市場機制倒逼企業技術創新，減少碳排放強度。

央視新聞報導，從2011年開始，中國在北京、廣東等七個省市開展碳排放權交易試點，近十年來共進行4.3億噸的二氧化碳交易，總交易額接近100億元人民幣（約15.4億美元）。但由於擔心排放數據的準確性和透明度，原先預訂於2017年底完成中國全國範圍的計畫，被一再延後。

黃潤秋受訪稱，將會選擇一些典型行業，電力行業，有2000多家企業，會在比較短的時間之內，把相關的碳排放配額下達到這樣一些企業，會加快支撐系統的建設，註冊登記系統在武漢，交易系統在上海，盡快在線上開展第一單的碳排放權交易。

黃潤秋表示，2021年中國生態環境部將以降碳為總抓手，調整優化環境治理模式，加快推動從末端治理向源頭治理轉變，透過應對氣候變化，降低碳排放，從根本上解決環境汙染問題。

去年底中共中央經濟工作會議已將「做好碳達峰、碳中和工作」列為今年的重點任務之一，提出加快建設中國全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。

2017年12月中國國家發改委發布了「全國碳排放權交易市場建設方案（發電行業）」，提出中國全國碳市場分基礎建設期、模擬運行期、深化完善期三個階段建設，從發布到上路足足又等了四年。

業內人士預計，隨著一系列政策加速落地，今年中國全國碳市場將正式啟動，作為首個納入的重點行業，發電企業將加快向清潔低碳轉型，後續，鋼鐵、化工等其他行業也將加快納入。

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