拜騰燒光12.9億美元 遭央視點名：砸大錢卻造不出車

鴻海 電動車新夥伴拜騰創立於2016年，以豪華電動車品牌自居，對員工的待遇也相當「豪華」，曾遭爆300人的北美辦公室一年要花700萬美元買零食，先前上海旗艦店員工名片一盒要價人民幣 1000元（約155元）。

拜騰也不惜砸下近人民幣1億元委由德商打造車輛內部使用的車輛控制器，硬是比一般同業的的開發費用高近百倍。

但錢花下去了，拜騰始終未真正量產車輛，2020年被中國央視財經直接點名「燒光人民幣84億元（約12.9億美元）造不出量產車」，引發軒然大波。四年來燒光資金，連薪水都發不出來，工廠一路停工迄今。鴻海集團向來以樸實、穩紮穩打的策略，與拜騰大不相同，未來雙方合作，企業文化的差異將是第一個需要磨合之處。

拜騰汽車 背後金主，是和諧汽車集團董事長馮長革，現年51歲的他，曾創設銷售豪華汽車經銷商集團-和諧汽車。2010年開始，馮長革在豪華車領域大舉擴張；2013年6月，和諧汽車在香港聯交所主板上市，一躍成為中國豪華、超豪華汽車營運集團。

2015年4月，馮長革與時任鴻海集團董事長郭台銘、騰訊控股董事會主席馬化騰，在鄭州簽署「互聯網+智能電動汽車」戰略合作框架協議而轟動兩岸。