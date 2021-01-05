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富士康聯手拜騰 拚明年量產電動車

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海旗下的富士康集團（見圖）投資中國電動車新創公司「拜騰」。（路透）
鴻海旗下的富士康集團（見圖）投資中國電動車新創公司「拜騰」。（路透）

鴻海4日表示，旗下富士康科技集團與中國電動車新創公司拜騰汽車、南京經濟技術開發區共同簽署戰略合作框架協定，合力加速推進拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力爭在2022年第一季前實現M-Byte量產。

拜騰因資金用盡、甚至發不出薪水，公司營運已停擺，外傳鴻海集團此次也注資拜騰2億美元，但未獲鴻海證實。據了解，雙方簽署合作協議範圍僅限於業務合作，並無直接投資關係。

根據此次協定，鴻海集團將提供先進製造技術、運營管理經驗和產業鏈資源，應用在原有拜騰車廠的運營管理。此外，這個合作案也能帶動鴻海集團電動車零組件事業的蓬勃發展。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，雙方從接觸到簽約，僅歷時兩個月時間，「這不只是新能源汽車產業的鴻海富士康速度，也是未來新拜騰再出發的速度。」他說，與拜騰合作是鴻海布局電動汽車領域的重要一環，鴻海將竭力幫助拜騰M-Byte早日量產，登上世界電動車的舞台。

外電報導則指出，富士康傳出計劃投資拜騰汽車。知情人士表示，這筆交易將成為這家蘋果公司供應商在汽車製造業務上的大賭注。不願具名的知情人士說，富士康計畫向拜騰投資約二億美元，兩家公司的目標是讓拜騰的M-Byte車型在2022年第一季開始量產。

2015年和諧汽車、鴻海集團、騰訊控股，按照四比三比三出資比例，共同註冊成立河南和諧富騰互聯網加智慧電動汽車合夥企業（簡稱「和諧富騰」），不過，後來因為發展方向分歧，鴻海集團與騰訊控股退出「和諧富騰」。和諧富騰後來則創立了拜騰汽車。

目前鴻海與電動車廠的合作，是在2020年初，宣布與飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）公司籌組合資公司，一起開發和製造電動汽車，同時經營車聯網業務。另外，2018年中國電動車新創小鵬汽車（ＸＰＥＮＧ），獲得人民幣22億元（約3.3億美元）Ｂ輪融資，其中之一的投資者也包含富士康。

另外，外界關注鴻海競標馬來西亞矽佳八吋晶圓廠的進度，劉揚偉坦言，競標已接近最後階段，「現在很難講」。據了解，矽佳晶圓的競標案參與者除鴻海外，還包含德國的X-FAB與馬來西亞當地的企業，雖然鴻海出價最高，但外傳馬國政府傾向賣給本土企業，不讓戰略物資落入外人手中。

鴻海旗下的富士康集團投資中國電動車新創公司「拜騰」。（取材自彭博）
鴻海旗下的富士康集團投資中國電動車新創公司「拜騰」。（取材自彭博）

鴻海 汽車 電動車

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