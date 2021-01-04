華為下一代處理器 命名麒麟9010

聯合早報引述互聯網IT網站cnBeta報導，爆料人透露，華為 下一代處理器將命名為麒麟9010（Kirin 9010），但對3奈米製程則沒有更多信息。不過，這一消息引發網友關於3奈米代工及何時能夠推出的熱烈討論。

推特博主Teme（特米）爆料，華為新旗艦處理器命名為麒麟9010，採用的是3奈米製程。

華為去年10月發布最新一代旗艦處理器麒麟9000與華為Mate40系列手機 ，麒麟9000處理器是全球首個5奈米製程的5G手機單晶片系統（SoC），採用台積電 製程。

但受美國禁令影響，去年9月15日之後，台積電就不能再為華為生產晶片。因此麒麟9000發布，搭載麒麟9000系列晶片的華為Mate40系列手機成為消費者搶購對象。

當時華為常務董事、華為消費者業務 CEO余承東表示：「這可能是華為最後一代麒麟高端晶片。」

這次曝光華為新旗艦處理器麒麟9010，採用3奈米製程備受關注，一方面由於美國對華為的禁令仍未鬆綁，另一方面是台積電的3奈米製程預計2022年才會大規模投產，而且是由蘋果拿下首批訂單。那麼華為的新一代旗艦智慧手機和新一代麒麟SoC會找誰代工？目前有太多不確定性。