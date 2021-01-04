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港交所行政總裁 戴志堅代理

記者戴瑞芬／綜合報導

港交所3日公布，李小加卸下行政總裁，轉任董事會高級顧問，為期六個月，1月1日起由戴志堅代理行政總裁，戴志堅同時繼續擔任聯席總裁及首席營運總監。

星島日報報導，在港交所核心高層組成的管理委員會中，戴志堅資歷最深，加入交易所工作逾22年，且為監管機構最信任的高層。

戴志堅現年58歲，較李小加年輕一歲。他在香港大學畢業後，曾在滙豐、加拿大皇家銀行、ABN-Amro Bank出任財資管理部相關工作，1998年加入香港期交所，擔任產品主管。

2000年聯交所、期交所合併成港交所，戴志堅也順勢加入港交所，長期管理衍生產品市場發展，2010年出任交易科主管，2013年起職權擴大至股本證券與定息產品及貨幣業務聯席主管、環球結算（亞洲）業務等範圍。

在接棒代理行政總裁前，戴志堅在交易所集團內出任多個要職，同時身兼聯交所、期交所、中央結算和場外結算業務的行政總裁。

報導指出，戴志堅在港交所的基本年薪港幣700萬元，並將依規定分紅及認股權。戴志堅聲明持有港交所約11萬股，以及尚未授予的股權合計3.8萬股港交所股份權益。

港交所並肯定掌舵11年的李小加，出任行政總裁期間，港交所由地區交易所，成功轉型為全球領先的金融基礎設施集團。李小加元旦起轉任為港交所董事會高級顧問，為期六個月，確保過渡安排順利進行。

港交所昨（3）日公布，李小加卸下行政總裁，轉任董事會高級顧問，為期六個月，1月1日起由戴志堅代理行政總裁，戴志堅同時繼續擔任聯席總裁及首席營運總監。

星島日報報導，在港交所核心高層組成的管理委員會中，戴志堅資歷最深，加入交易所工作逾22年，且為監管機構最信任的高層。

戴志堅現年58歲，較李小加年輕一歲。他在香港大學畢業後，曾在滙豐、加拿大皇家銀行、ABN-Amro Bank出任財資管理部相關工作，1998年加入香港期交所，擔任產品主管。

2000年聯交所、期交所合併成港交所，戴志堅也順勢加入港交所，長期管理衍生產品市場發展，2010年出任交易科主管，2013年起職權擴大至股本證券與定息產品及貨幣業務聯席主管、環球結算（亞洲）業務等範圍。

在接棒代理行政總裁前，戴志堅在交易所集團內出任多個要職，同時身兼聯交所、期交所、中央結算和場外結算業務的行政總裁。

報導指出，戴志堅在港交所的基本年薪港幣700萬元，並將依規定分紅及認股權。戴志堅聲明持有港交所約11萬股，以及尚未授予的股權合計3.8萬股港交所股份權益。

港交所並肯定掌舵11年的李小加，出任行政總裁期間，港交所由地區交易所，成功轉型為全球領先的金融基礎設施集團。李小加元旦起轉任為港交所董事會高級顧問，為期六個月，確保過渡安排順利進行。

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