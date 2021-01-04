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學者：中國進經濟成長新周期

記者李仲維／綜合報導
中國將進入五至七年的新經濟周期，經濟平均每年增速有望達到5.5%-6%，2021年也將是新經濟周期的第一年。(本報資料照片)
中國將進入五至七年的新經濟周期，經濟平均每年增速有望達到5.5%-6%，2021年也將是新經濟周期的第一年。(本報資料照片)

北京大學國家發展研究院院長姚洋預計，中國將進入五至七年的新經濟周期，經濟平均每年增速有望達到5.5%-6%，2021年也將是新經濟周期的第一年。

螞蟻金服遭官方盯上，對於平台經濟引發的壟斷問題，姚洋接受中新經緯專訪時表示，平台經濟對中國國家經濟發展做出巨大貢獻，互聯網企業的金融創新也值得鼓勵，只不過應該對風險進行把控。

他認為，監管要找到一個中間的平衡點，既鼓勵創新，同時又防範風險。對於創新要容許企業試錯，邊試錯邊完善法律。

他指出，對於一些新出現的金融機構，不能拿著以前的條條框框去裝進去，他認為可以去創造一個新的金融機構門類把它裝進去，對其進行監管，監管也要與時俱進。

姚洋表示，全球經濟今年下半年能恢復區域正常的機率很大。7月的東京奧運可能是一個重要的時間節點。

如果全世界各國人民都會去觀看奧運，那麼東京奧運或將成為世界走出疫情的一個盛會。

在中國經濟方面，姚洋認為，由於基數原因，今年第1季中國經濟增長可能會很高。

出口方面，2021年上半年或將持續高速出口的態勢，但在下半年可能會下降。

總體而言，預計中國中國將進入5-7年的新經濟周期，經濟平均每年增速有望達到5.5%-6%，2021年也將是新經濟周期的第一年。

中國科技部部長王志剛接受中國經濟日報專訪時表示，要構建新發展格局，關鍵在科技。

圍繞產業鏈來布局創新鏈，重點解決「卡脖子」的問題，同時要下好先手棋、塑造新優勢。這兩件事要同時做。

中共中央經濟工作會議提出，要充分發揮國家作為重大科技創新組織者的作用，發揮「新型舉國體制」優勢。

王志剛對此表示，舉國體制是在特定領域實現國家意志下的一種特殊制度安排。

王志剛稱，在新的發展階段，新型舉國體制一是要充分發揮國家作為重大科技創新組織者的作用。

第二是發揮市場在資源配置中的決定性作用，用好規模巨大的中國國內市場。

第三是聚焦國家戰略目標，科學合理遴選重大任務，在重要新興技術領域加大布局力度。

中國 東京奧運 北京

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