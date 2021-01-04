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央行戰熱錢 台幣打28保衛戰

記者陳美君／台北報導
2021年匯市4日開紅盤，新台幣便面臨28元整數關卡保衛戰。(本報資料照片)
2021年匯市4日開紅盤，新台幣便面臨28元整數關卡保衛戰。(本報資料照片)

2021年匯市4日開紅盤，新台幣便面臨28元整數關卡保衛戰。資深匯銀主管預估，若台股維持多頭氣勢，不排除新台幣匯率近日就會升破28元大關、重返「27」字頭，續寫1997年7月以來的近23年半新高紀錄。

主要央行採行超寬鬆貨幣政策，導致資本大量流入新興市場經濟體，使台灣等新興市場國家面臨匯價升值、資產泡沫等嚴峻挑戰，中央銀行總裁楊金龍形容：「台灣是一個小池塘，大鯨魚跳進來時，水花就四濺！」

楊金龍說，面對大型經濟體超寬鬆貨幣政策帶來龐大的跨境資本移動，身為小型開放經濟體的台灣，無法隔絕這些外溢效應（spillover effect），新台幣匯率波動加大，確實是台灣的挑戰。

回顧去年底，央行為協助出口商年底作帳，去年12月31日封關日當天重手打貶新台幣，使匯市豬羊變色、由升翻貶，成功守住盤中28元、收盤28.5元兩關卡。

去年最後一個交易日，受出口商蜂擁拋匯影響，新台幣盤中最高升抵28.095元，尾盤在央行調節下直墜至28.508元、貶值0.1分收盤，總成交量20.57億美元。

國銀主管指出，新台幣匯率升勢難擋，若非央行盤中買匯、尾盤調節，新台幣匯率老早就升到27.5元，雖然考量出口競爭力，央行去年底勉強守住28元大關，但預料今年第1季，新台幣匯率闖破28元、重返27字頭機率很高。

央行統計顯示，去（2020）年新台幣匯率累計升值1.598元，年升幅5.61% ，創下三年新高。

「目前看起來，今年上半年新台幣匯率都將維持升勢」，國銀主管說，台灣防疫得當、經濟成長率表現佳，出口訂單優於其他國家，且台股具高殖利率題材，不管何種角度看，新台幣都是具投資價值的貨幣，也是熱錢最佳資金避風港。

匯率 央行 台灣

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