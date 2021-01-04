我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

任正非：華為要收縮業務 強攻雲服務

記者戴瑞芬／綜合報導

華為總裁任正非，在歷經美國斷供晶片、科技封鎖後，透過華為內部員工社區平台「華為心聲社區」透露，2021年華為要收縮企業業務，但任正非說：「華為不會學阿里，我們沒有那麼多錢，他們有用不完的美國股市的錢，所以要找出一條路來，而不是簡單模仿。」

華為總裁辦公室就《任正非在企業業務以及雲業務匯報會上的發言》指出，這份發言是新的一年華為發布的首篇公開發言，也是華為今後一個非常重要的戰略部署。

任正非指出，華為精簡企業業務，要聚焦戰略重點，繼續做減法，收縮企業業務做戰線，認真弄清楚做作戰模型，並強調「一定要有所為、有所不為，不能面面俱到。」

任正非講話的重點，聚焦在華為雲。他認為華為雲是未來華為發展的一個重要業務，應該抓住全球雲服務這個重要的機遇。

對於雲服務的建設，任正非認為華為不像阿里，亞馬遜等上市公司擁有花不完的研究資金，因此任正非要求縮減華為的其他企業業務，集中力量來進行華為雲的技術架構研究，加大對於華為雲的研究資金投資。

任正非提出底層的技術架構是最核心的，需要高手。他強調，底層架構的開放性、擴展性、穩定性、持久性、安全性、效率，決定後續軟件的發展潛力、研發效率。

因此，華為要大力聘請相關專家，提升相關技術人員薪資待遇，減少研發人員的流動性，並且不讓行政決策干擾技術決策，優化相關團隊研發流程，提升研發效率。

同時，任正非認為華為雲不僅是一個產品提供，還是一個運營平台，因此要有相應的應用生態建設，要不然脫離了應用生態的華為雲，就像魚離開水一樣，隨時可能暴斃。

任正非最後強調，對於華為日後發展，要清晰作戰方針，要用能過河的「船」和「橋」，不能「口號治企」。

華為 任正非 美國

上一則

學者：中國進經濟成長新周期

下一則

去年交付量達4.3萬 蔚來電動車熱賣 市值贏雙B

延伸閱讀

挺華為 傳愛立信CEO施壓瑞典政府取消禁令

挺華為 傳愛立信CEO施壓瑞典政府取消禁令
切割華為！新榮耀拚明年賣1億支手機 但要看美國臉色

切割華為！新榮耀拚明年賣1億支手機 但要看美國臉色
華為小千金姚安娜開通微博曬自拍 網友卻熱議這點…

華為小千金姚安娜開通微博曬自拍 網友卻熱議這點…
誠品 任華為大學選書顧問

誠品 任華為大學選書顧問

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長