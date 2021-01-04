任正非：華為要收縮業務 強攻雲服務

華為 總裁任正非 ，在歷經美國 斷供晶片、科技封鎖後，透過華為內部員工社區平台「華為心聲社區」透露，2021年華為要收縮企業業務，但任正非說：「華為不會學阿里，我們沒有那麼多錢，他們有用不完的美國股市的錢，所以要找出一條路來，而不是簡單模仿。」

華為總裁辦公室就《任正非在企業業務以及雲業務匯報會上的發言》指出，這份發言是新的一年華為發布的首篇公開發言，也是華為今後一個非常重要的戰略部署。

任正非指出，華為精簡企業業務，要聚焦戰略重點，繼續做減法，收縮企業業務做戰線，認真弄清楚做作戰模型，並強調「一定要有所為、有所不為，不能面面俱到。」

任正非講話的重點，聚焦在華為雲。他認為華為雲是未來華為發展的一個重要業務，應該抓住全球雲服務這個重要的機遇。

對於雲服務的建設，任正非認為華為不像阿里，亞馬遜等上市公司擁有花不完的研究資金，因此任正非要求縮減華為的其他企業業務，集中力量來進行華為雲的技術架構研究，加大對於華為雲的研究資金投資。

任正非提出底層的技術架構是最核心的，需要高手。他強調，底層架構的開放性、擴展性、穩定性、持久性、安全性、效率，決定後續軟件的發展潛力、研發效率。

因此，華為要大力聘請相關專家，提升相關技術人員薪資待遇，減少研發人員的流動性，並且不讓行政決策干擾技術決策，優化相關團隊研發流程，提升研發效率。

同時，任正非認為華為雲不僅是一個產品提供，還是一個運營平台，因此要有相應的應用生態建設，要不然脫離了應用生態的華為雲，就像魚離開水一樣，隨時可能暴斃。

任正非最後強調，對於華為日後發展，要清晰作戰方針，要用能過河的「船」和「橋」，不能「口號治企」。