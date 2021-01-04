去年交付量達4.3萬 蔚來電動車熱賣 市值贏雙B

蔚來汽車2020年全年電動車交付量達4萬3728輛，市值已超越雙B。圖為蔚來 EP9電動車。(路透資料照片)

被稱為「中國特斯拉 」的蔚來汽車 3日公布2020年全年電動車交付量達4萬3728輛，年增1.1倍。特別的是，蔚來汽車交付量雖只有全球電動車龍頭特斯拉的十分之一，市值卻已超越雙B（奔馳Benz、寶馬BMW）的市值。

蔚來董事長李斌3日宣布，2020年蔚來汽車銷量連創新高，12月交付7007輛，是首次突破7000輛大關，且連續五個月創單月交付數新高，並連續九個月年增率都翻倍成長。

李斌也披露蔚來的電池租用服務BaaS（車電分離，電池租用可充、可換、可升級）最新進展，他認為，12月新訂單中BaaS購車模式占比超過40%，顯見這種創新商業模式具有競爭力和用戶接受度。

李斌還預告，第四屆蔚來日預計1月9日舉行，將發布全新的轎車，以及自動駕駛等核心技術的最新進展。

大陸市場是特斯拉僅次於美國的最大市場，特斯拉2020年在大陸市場的銷量已超過12萬輛。

但背後追兵包括蔚來、小鵬和理想汽車卻緊迫盯人，這三家大陸品牌初創公司都在美國上市，2020年的電動汽車銷量均大幅上升，上市股價也因特斯拉大漲而跟著飆升。

以市值比較，目前特斯拉市值達6689億美元 遙遙領先，在美股上市的蔚來汽車761.6億美元、理想汽車258.8億美元。值得一提的是，蔚來汽車的市值超過奔馳752.1億美元和德國寶馬480.4億歐元的市值。

以銷量比較，2020年特斯拉全球銷售還差450輛，就能達標年交付50萬輛目標，但令人不容小覷的是，蔚來、小鵬和理想汽車三家公司加起來已經接近特斯拉的月銷量，市場競爭將愈來愈大。

中國客運汽車協會預估，特斯拉今年在中國市場的銷量將高達28萬輛。雖然與2020年相比已是增長驚人，但協會預測2021年中國新能源汽車的總銷量為170萬輛 ，也意味大陸市場仍有80%以上的市場由其它品牌所分食。