分成沒談攏？華為一度下架騰訊手遊

華為下架騰訊遊戲，據稱是抽成比例談不攏。（路透）

2021年的第一天，兩家總部在深圳的科技業大咖華為 和騰訊「槓上了」。

第一財經報導，華為遊戲中心社區1日凌晨發布公告稱，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分，單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，經過公司評估，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。

公告顯示，華為希望未來雙方有機會再次合作，為華為使用者提供優質的遊戲內容服務。目前華為應用市場以及華為遊戲中心，騰訊相關遊戲已下架。

對於具體的下架原因，華為並未說明。

不過，澎湃新聞引述中國 證券報的說法，在華為應用市場發現，王者榮耀等騰訊遊戲重新上架。「IT之家」1日晚間也發布，「今晚，華為應用市場又重新上架了騰訊系遊戲。」

對此，華為官方並未回應，但華為內部人士對第一財經表示，騰訊方面的遊戲將會陸續重新上架，雙方正在擬定最後的口徑。騰訊方面也對媒體表示，雙方（合作）正在陸續恢復。

騰訊遊戲表示，因華為手機 遊戲平台與公司的《手機遊戲推廣項目協議》未能如期續約，導致騰訊遊戲的相關產品被突然下架。目前公司正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復。一名知情人士認為，導火線是分成比例沒有談攏。

針對分成比例的調整，業界盛傳，騰訊主要目標不是第三方應用市場，而是意在改變舊有的以手機廠商為主的分發流程體系。

對於騰訊而言，隨著遊戲玩家愈來愈成熟，開始自主選擇遊戲，通路為王的時代已經過去，內容為王的時代正在到來，由精品遊戲掌握話語權。

安卓系統分發通路，包括各類手機廠商官方應用市場和第三方應用市場，不勝枚舉的管道，使中國成為全球最複雜的遊戲分發市場。

但也有手機廠商內部人士表示，針對分成的問題，騰訊這兩年一直在和廠商進行談判，但目前中國通路市場較海外更加複雜，不能簡單的說成是分成比例問題，也不能照搬海外分成模式。

花旗曾在一份報告中指出，騰訊於2017年起給予Android上架遊戲較多分成，基於遊戲市場競爭加劇，加上中國手機品牌市占率攀升，議價能力隨之提高。