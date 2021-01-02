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鎧勝合併前生變 傳大陸「帶走」總座

記者吳凱中／台北報導
鎧勝暫停總經理莊育志（左）業務。（本報系資料庫）
鎧勝暫停總經理莊育志（左）業務。（本報系資料庫）

和碩即將合併旗下轉投資金屬機殼廠鎧勝-KY，卻出現重大人事異動。鎧勝宣布總經理莊育志暫停執行業務，總經理職務暫由資深副總經理暨財務長張昭平代理。市場盛傳莊育志疑似涉及採購等金錢相關舞弊犯罪，被中國大陸浙江省公安單位帶走並被限制出境。母公司和碩集團以目前事涉調查，暫時無法回應。

市場傳出，似乎是鎧勝員工目睹總經理在去年12月30日被公安請去「協助」偵查，在網路群組議論紛紛。業界盛傳可能是莊與特定供應商之間有不正常的金錢往來，才遭到公安單位調查。

和碩集團去年8月決定以每股87.5台幣( 約3.1美元)、溢價約21.4%，總金額145億台幣( 約5.1億美元)，收購鎧勝全數股權，強化集團資源整合，更有效率接單。鎧勝已經完成股票下市程序，1月15日併入和碩，但關鍵時間點出事，鎧勝董事會立刻決議停止總經理職務，可見所涉案件情節應頗為嚴重。

和碩集團當初為了快速切入金屬機殼領域，2010年併購老牌機殼廠日騰精密，更名為鎧勝，持股約58.27%，並在2013年以鎧勝-KY在台上市。但鎧勝轉型艱難，更因2018年擴大布局手機業務增加資本支出，虧損擴大，拖累母集團獲利；去年第1季和碩本業在疫情下表現不錯，但因認列鎧勝虧損，本業竟出現虧損，讓股東大為訝異。

和碩去年決定將鎧勝併回母集團。董事長童子賢表示，是考量整合集團資源、發揮雙邊優勢。

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