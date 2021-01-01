中芯成熟製程許可 傳美國放行

供應鏈傳出，中國晶圓代工廠中芯取得美國核准28奈米以下成熟製程許可，牽動8吋晶圓代工市況。（本報資料照片）

供應鏈傳出，中國 晶圓代工廠中芯取得美國 核准28奈米以下成熟製程許可，意味高通等美國客戶將可持續投產並可出貨，此舉牽動8吋晶圓代工市況。聯電回應，不評論競爭對手，目前需求仍不錯。

在遭美國列入「實體清單」不到半個月，近日就傳出中芯國際已獲美國政府成熟製程設備供貨許可，據觀察者網報導，市場傳聞，中芯國際已獲得美國成熟製程許可，美國針對成熟製程許可將分批發放，一次性發放4至5萬片產能所用設備。不過，針對此一傳聞，中芯國際尚未對外確認。

供應鏈傳出，美國分批次發放許可，每次發放4到5萬片產能所用的設備許可。中芯是中國最大、全球第五大晶圓代工廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市占率約4.5%，目前製程主要集中在成熟製程的28／40及65奈米，占營收 比重超過5成。

去年下半年起，因AI、車用等晶片需求大增，8 吋晶圓代工產能吃緊，中芯遭美擴大制裁後，傳出轉單效應，更加劇8吋晶圓代工產能吃緊情況，台灣晶圓代工廠去年第4季相繼漲價。

市場人士指出，若中芯取得美國核准28奈米以下的成熟製程許可證，產線解封，順利出貨高通、博通等美系客戶，可望緩解市場8吋產能一片難求的情況。

中芯目前製程技術最高階為14奈米，但能順利量產的是28奈米的成熟製程，營收也以此製程為主。今年在制裁效應蔓延下，聯電受惠於驅動IC、電源管理 IC、RF 射頻、IoT 應用等代工訂單持續湧入，8吋晶圓產能滿載，確立漲價態勢。因此市場格外關注中芯解封對聯電的影響。

聯電股價31日應聲下挫1.15元，收47.15元。聯電回應不評論競爭對手，持續著重自身發展，就需求面來看，目前看起來還不錯。

業界人士分析，去年美國宣布將中芯納入實體清單，中芯無法取得10奈米以下高階製程生產所需的特定技術與設備，重創先進製程的推進；但據悉成熟製程部分則一直持續出貨給中國客戶，成熟製程解禁，伴隨5G的相關應用，可能恢復代工產滿載的狀況。

不過法人認為，中芯目前仍列在貿易實體清單中，下游客戶採用中芯產品後，終端產品輸往美國會不會受影響，這才是客戶考量對中芯下單的重點，除非美國連貿易黑名單都一併解除，否則下游客戶在下單時仍有相當大的顧慮。