我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

中芯成熟製程許可 傳美國放行

記者李孟珊、林則宏／綜合報導
供應鏈傳出，中國晶圓代工廠中芯取得美國核准28奈米以下成熟製程許可，牽動8吋晶圓代工市況。（本報資料照片）
供應鏈傳出，中國晶圓代工廠中芯取得美國核准28奈米以下成熟製程許可，牽動8吋晶圓代工市況。（本報資料照片）

供應鏈傳出，中國晶圓代工廠中芯取得美國核准28奈米以下成熟製程許可，意味高通等美國客戶將可持續投產並可出貨，此舉牽動8吋晶圓代工市況。聯電回應，不評論競爭對手，目前需求仍不錯。

在遭美國列入「實體清單」不到半個月，近日就傳出中芯國際已獲美國政府成熟製程設備供貨許可，據觀察者網報導，市場傳聞，中芯國際已獲得美國成熟製程許可，美國針對成熟製程許可將分批發放，一次性發放4至5萬片產能所用設備。不過，針對此一傳聞，中芯國際尚未對外確認。

供應鏈傳出，美國分批次發放許可，每次發放4到5萬片產能所用的設備許可。中芯是中國最大、全球第五大晶圓代工廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市占率約4.5%，目前製程主要集中在成熟製程的28／40及65奈米，占營收比重超過5成。

去年下半年起，因AI、車用等晶片需求大增，8 吋晶圓代工產能吃緊，中芯遭美擴大制裁後，傳出轉單效應，更加劇8吋晶圓代工產能吃緊情況，台灣晶圓代工廠去年第4季相繼漲價。

市場人士指出，若中芯取得美國核准28奈米以下的成熟製程許可證，產線解封，順利出貨高通、博通等美系客戶，可望緩解市場8吋產能一片難求的情況。

中芯目前製程技術最高階為14奈米，但能順利量產的是28奈米的成熟製程，營收也以此製程為主。今年在制裁效應蔓延下，聯電受惠於驅動IC、電源管理 IC、RF 射頻、IoT 應用等代工訂單持續湧入，8吋晶圓產能滿載，確立漲價態勢。因此市場格外關注中芯解封對聯電的影響。

聯電股價31日應聲下挫1.15元，收47.15元。聯電回應不評論競爭對手，持續著重自身發展，就需求面來看，目前看起來還不錯。

業界人士分析，去年美國宣布將中芯納入實體清單，中芯無法取得10奈米以下高階製程生產所需的特定技術與設備，重創先進製程的推進；但據悉成熟製程部分則一直持續出貨給中國客戶，成熟製程解禁，伴隨5G的相關應用，可能恢復代工產滿載的狀況。

不過法人認為，中芯目前仍列在貿易實體清單中，下游客戶採用中芯產品後，終端產品輸往美國會不會受影響，這才是客戶考量對中芯下單的重點，除非美國連貿易黑名單都一併解除，否則下游客戶在下單時仍有相當大的顧慮。

美國 中國 營收

上一則

財經簡訊

下一則

分析師：輝達AMD漲多拉回 低接良機

延伸閱讀

輝瑞等大藥廠宣布 1月起300種藥品在美國將漲價

輝瑞等大藥廠宣布 1月起300種藥品在美國將漲價
美軍中央司令部：B-52H同溫層堡壘轟炸機在波灣巡邏

美軍中央司令部：B-52H同溫層堡壘轟炸機在波灣巡邏
疫情衝擊 美國2020年首批人口統計資料難產

疫情衝擊 美國2020年首批人口統計資料難產
遭美制裁 中芯：對10奈米以下製程有重大不利影響

遭美制裁 中芯：對10奈米以下製程有重大不利影響

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45
阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周四收跌13%，拖累軟銀的持股蒸發逾220億美元。（美聯社）

阿里巴巴股價重挫拖累軟銀 持股蒸發逾220億美元

2020-12-24 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧