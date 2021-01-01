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筆電代工喊漲 廣達開第一槍

記者蕭君暉、吳凱中／台北1日電

零組件、運費、新台幣匯率「三漲」，組裝廠飽受成本三重苦，漲價壓力鍋終於炸開。市場傳出，電腦代工廠醞釀今年調漲代工費，全球筆電製造龍頭廣達證實，計畫向客戶反映成本上升，開了漲價第一槍。

據了解，鴻海集團內部也考慮因應成本，調漲部分產品代工價格，但鴻海對此不予評論。據了解，和碩也在評估反映成本，但同樣不回應此議題。

廣達表示，2021年第1季需求仍然非常強勁，2021農曆年期間希望生產線「加班、加錢、加料」生產，應付客戶出貨需求。

廣達是筆電組裝龍頭，去年出貨目標6000萬台筆電，穩坐全球筆電代工一哥寶座，目前在手訂單看到今年上半年，預料2021全年出貨量勢必超過6000萬台。

業界人士指出，近期各種零組件價格上漲，運費也節節高，目前是客戶負擔產品運費，但零組件出貨到代工廠的運費是代工廠負擔。此外，新台幣兌美元匯率強勁升值，對以美元為報價的代工廠有很大壓力，隨著美國政府不斷印鈔票，近期批准新的紓困計畫，美元弱勢、代工廠成本壓力也增加。

對於調漲代工價格，仁寶、緯創、英業達大多釋出不調漲訊息。緯創表示，不評論代工價格，但零組件有的是客戶採購，有的是緯創採購，每個客戶狀況不一樣。

鴻海、和碩對此不予評論。據了解，和碩、鴻海內部因應零組件、新台幣升值等壓力，確實有考量調漲部分產品代工費用，惟目前未有最終定案。

廣達2020年11月營收1028.76億元台幣（約35.7億美元），月增13.9%，年減5.4%，累計前11月營收為9810.43億元台幣（約341.2億美元），年增4.7%，預料2020年全年營收將輕鬆突破兆元大關。2020年11月筆電出貨660萬台，再度刷新9月640萬台紀錄，創下新高。

美元 鴻海 營收

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