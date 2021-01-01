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人民幣強勢 去年升幅達6.4% 官方紅線傳為6.5價位

記者李仲維、林宸誼／綜合報導

人民幣美元匯率2020年先抑後揚，全年升幅達6.47%，這是繼2017年後，人民幣兌美元再度年度升值，且超過2017年的升幅。

中國外匯交易中心發布的數據顯示，人民幣兌美元中間價31日報6.5249，升值76基點。

此外，據路透報導，一名外匯交易員表示，人民幣兌美元在岸即期31日盤中升破6.52後，有兩家國有大銀行以6.52的價格大量購買美元，這是大決戰日，外界認為，6.5是官方的「紅線」。

31日在岸人民幣兌美元即期下午收盤6.5398，較上一交易日貶值91個基點。

2020年全年，人民幣兌美元中間價累計升值4513基點，升值幅度達6.47%（2019年12月31日人民幣兌美元中間價為6.9762）。

這也是2017年後，人民幣兌美元再度年度升值，且升幅超過2017年全年的5.8%。

澎湃新聞報導，隨著8‧11匯改的推出，人民幣兌美元中間價在2015年全年貶值6.12%，2016年全年人民幣中間價貶值6.83%。此一頹勢在2017年一掃而空，人民幣兌美元匯率升值5.8%。2018年人民幣兌美元中間價貶值5.04%，2019年人民幣兌美元中間價小幅貶值1.6%。

2020年全年，以人民幣兌美元中間價計算，換匯最划算的日子是年底，全年人民幣兌美元中間價的最高點出現在12月28日（6.5236），而5月29日則是換匯最不划算的日子，當日人民幣兌美元中間價為7.1316。

換句話說，5月底到2020年年底，人民幣兌美元匯率已升值超過8個百分點。

在大幅升值的背景下，中國人民銀行多次出手，10月12日將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調為0；12月11日，人行、外匯局出手將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1，旨在進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機構市場化調節外匯資產負債結構。

針對下半年人民幣兌美元匯率大幅升值的原因，中金公司認為，推動第2季以來人民幣匯率升值的原因，主要是經常帳戶順差的格局，加上金融帳戶下直接投資和證券投資也均有擴大，共同推升人民幣升值。

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