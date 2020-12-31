我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

中國觸控IC喊漲 台廠可望分一杯羹

記者鐘惠玲╱綜合報導
中國大陸IC設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021年元月起調漲部分觸控IC報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件。（本報資料照片）
中國大陸IC設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021年元月起調漲部分觸控IC報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件。（本報資料照片）

中國大陸IC設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021年元月起調漲部分觸控IC報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件，這是繼驅動IC、電源管理IC、微控制器（MCU）之後，又一關鍵IC漲價。匯頂相關產品最大競爭對手敦泰30日表示，評估同步漲價，以反映市場供需。

由於觸控IC報價相對低，平均單價約30美分，低單價晶片漲價，凸顯晶圓代工產能不足，代工廠優先生產高單價晶片，產能排擠情況已形成蝴蝶效應，連中國大陸IC設計龍頭匯頂都面臨供貨吃緊、成本大增壓力，打破過往逐季降價慣例，一口氣大漲三成。

觸控IC是讓手機、平板、筆電得以透過手指或觸控筆，根據觸碰的訊號或光線改變，判別使用者指令的關鍵晶片，當中需涉及演算法及過濾雜訊等能力，此次匯頂主要針對手機等小尺寸應用為主，市場關注，未來是否擴及至筆電用規格，台廠義隆是筆電觸控IC龍頭，若漲價效應擴散，相關台廠都可分一杯羹。

相較於其他IC前波漲幅約5-10%，最多二成以內。匯頂此次大幅調升部分觸控IC報價三成，震撼業界。

市場分析，相較於匯頂的GT9系列觸控IC，敦泰也有相關LCD觸控IC，應用於手機與平板，兩家合占中國大陸相關產品九成市占。業者認為，隨著LCD觸控IC價格調漲，下一波可能擴及OLED觸控IC。

據了解，LCD市場主流已轉向採用觸控與驅動整合IC（TDDI）方案，且價格高出傳統LCD觸控IC數倍，目前與匯頂GT 9系列規格相當的外掛式LCD觸控IC產品，市場上多應用於較低階機種，每顆單價僅30至40美分。

根據匯頂發出的公告，由於市場劇烈變化，晶圓廠與封測端價格大幅持續上漲，導致成本提升，基於公司持續收到供應商漲價通知，加上供應鏈產能緊張等因素，為確保產能穩定，以及供應鏈合作持續進行，已決定從2011年1月1日起，針對GT9系列的產品美元價格，在現行價格基礎上，統一調漲30％。

除了觸控IC，匯頂還有指紋辨識IC、音頻放大器等產品，尤以指紋辨識IC的市場地位最為人所知。在傳出漲價消息後，公司30日特別澄清，並不是所有產品線的美元價格均統一上調30％，而是只有一部分觸控IC的價格調整，同時強調並沒有對其他產品線調價。

敦泰目前產品主力是TDDI，業績占比約七成，觸控IC占比逾一成，其中對應上述匯頂GT9系列觸控IC的產品，推估年出貨量約1億顆，營收占比高個位數。先前敦泰已調漲TDDI產品價格，帶動近期業績走揚。

中國 手機 美元

上一則

通膨料明年回升 Fed：但不會太久

延伸閱讀

呼籲英特爾別害到美國！避險大咖力促捨棄晶片製造

呼籲英特爾別害到美國！避險大咖力促捨棄晶片製造
鴻海青島半導體封測廠 明年投產

鴻海青島半導體封測廠 明年投產
台積電准在美設廠 首批要徵逾600人

台積電准在美設廠 首批要徵逾600人
日經：台積電美新廠開始招募員工 要徵逾600人

日經：台積電美新廠開始招募員工 要徵逾600人

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透

美股早盤走高迎周末假期 阿里巴巴大跌逾10%

2020-12-24 10:29
阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周四收跌13%，拖累軟銀的持股蒸發逾220億美元。（美聯社）

阿里巴巴股價重挫拖累軟銀 持股蒸發逾220億美元

2020-12-24 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診