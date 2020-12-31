中國觸控IC喊漲 台廠可望分一杯羹

中國大陸IC設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021年元月起調漲部分觸控IC報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件。（本報資料照片）

中國 大陸IC設計龍頭匯頂發出漲價通知，2021年元月起調漲部分觸控IC報價三成，是現階段漲勢最凶猛的半導體元件，這是繼驅動IC、電源管理IC、微控制器（MCU）之後，又一關鍵IC漲價。匯頂相關產品最大競爭對手敦泰30日表示，評估同步漲價，以反映市場供需。

由於觸控IC報價相對低，平均單價約30美分，低單價晶片漲價，凸顯晶圓代工產能不足，代工廠優先生產高單價晶片，產能排擠情況已形成蝴蝶效應，連中國大陸IC設計龍頭匯頂都面臨供貨吃緊、成本大增壓力，打破過往逐季降價慣例，一口氣大漲三成。

觸控IC是讓手機 、平板、筆電得以透過手指或觸控筆，根據觸碰的訊號或光線改變，判別使用者指令的關鍵晶片，當中需涉及演算法及過濾雜訊等能力，此次匯頂主要針對手機等小尺寸應用為主，市場關注，未來是否擴及至筆電用規格，台廠義隆是筆電觸控IC龍頭，若漲價效應擴散，相關台廠都可分一杯羹。

相較於其他IC前波漲幅約5-10%，最多二成以內。匯頂此次大幅調升部分觸控IC報價三成，震撼業界。

市場分析，相較於匯頂的GT9系列觸控IC，敦泰也有相關LCD觸控IC，應用於手機與平板，兩家合占中國大陸相關產品九成市占。業者認為，隨著LCD觸控IC價格調漲，下一波可能擴及OLED觸控IC。

據了解，LCD市場主流已轉向採用觸控與驅動整合IC（TDDI）方案，且價格高出傳統LCD觸控IC數倍，目前與匯頂GT 9系列規格相當的外掛式LCD觸控IC產品，市場上多應用於較低階機種，每顆單價僅30至40美分。

根據匯頂發出的公告，由於市場劇烈變化，晶圓廠與封測端價格大幅持續上漲，導致成本提升，基於公司持續收到供應商漲價通知，加上供應鏈產能緊張等因素，為確保產能穩定，以及供應鏈合作持續進行，已決定從2011年1月1日起，針對GT9系列的產品美元 價格，在現行價格基礎上，統一調漲30％。

除了觸控IC，匯頂還有指紋辨識IC、音頻放大器等產品，尤以指紋辨識IC的市場地位最為人所知。在傳出漲價消息後，公司30日特別澄清，並不是所有產品線的美元價格均統一上調30％，而是只有一部分觸控IC的價格調整，同時強調並沒有對其他產品線調價。

敦泰目前產品主力是TDDI，業績占比約七成，觸控IC占比逾一成，其中對應上述匯頂GT9系列觸控IC的產品，推估年出貨量約1億顆，營收占比高個位數。先前敦泰已調漲TDDI產品價格，帶動近期業績走揚。