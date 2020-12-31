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蘋果摺疊機 傳深圳富士康測試

記者何佩儒、吳凱中╱綜合報導
蘋果近來傳出已在深圳的富士康工廠，測試摺疊機的外殼，預測最快2022年亮相。（美聯社）
蘋果近來傳出已在深圳的富士康工廠，測試摺疊機的外殼，預測最快2022年亮相。（美聯社）

三星、華為已推出多款摺疊機種，蘋果也已申請多項有關摺疊技術的專利，近來傳出蘋果已在深圳的富士康工廠，測試摺疊機的外殼，預測蘋果的摺疊裝置最快要到2022年才會亮相。

根據科技網站報導，蘋果正在研發兩款新裝置，其中一款屬於雙螢幕機種，不算摺疊機種，另外一款則是上下凹摺的機種，類似三星的Galaxy Z Flip 或是聯想旗下的 Moto RAZR。

目前這兩款摺疊裝置的外殼都正在深圳的富士康工廠測試中，因為目前還不是非完整的手機，只是用來測試摺疊轉軸鉸鍊耐久性的外殼。至於上下凹摺的機種可能會是實際搭載三星柔性OLED螢幕面板的摺疊螢幕機種。預料蘋果會在測試過後，評估最有可能推出的一款機種，並放棄另外一款。

至於蘋果的摺疊機種何時會推出，因為蘋果對於摺疊螢幕手機的開發時間表都還沒確定，目前仍言之過早。但市場普遍推測最快在2022年末，甚至2023年。

按照蘋果過往的策略，蘋果向來不會是第一個推出某項新技術的先行者，但一推出都會確保其最佳表現。例如非蘋陣營去年都已推出第五代行動通訊（5G）機種，蘋果則是遲至今年底才推出5G iPhone。蘋果也不是第一個推出真無線藍牙耳機（TWS），或智慧手表的業者，但目前都是業界翹楚。蘋果開發摺疊機受到重視的原因，即在於讓市場確認摺疊手機的方向正確，同時也會吸引更多業者投入。

根據市場研究公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）預估，三星今年在全球摺疊手機的市占率將高達88%，傲視其他對手，三星推出的Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold 2，無疑是今年最暢銷的摺疊手機。三星能在今年摺疊手機市場獨大的另一因素，乃因另一摺疊手機大廠華為受美國禁令影響，遲遲未推出新款摺疊機種。

台股中的摺疊機概念股包括可成、奇鋐、新日興、兆利、達邁、TPK-KY、嘉聯益、明基材等。

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