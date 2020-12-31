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台積亞利桑那州廠 美籍幹部出任CEO

記者尹慧中／綜合報導

台積電30日內部公告，亞利桑那州子公司執行長兼總經理，將由企業策略辦公室資深副總經理瑞克．凱希迪（Rick Cassidy）兼任。

台積電發言窗口30日證實上述訊息，強調即日起相關人事案已生效。台積電官方網站也同步更新凱希迪頭銜。據了解，由於台積電100%持有亞利桑那州子公司，該子公司主管將直接向台積電董事會報告。

半導體業界先前已有三種猜測，台積電美國新設子公司意義重大，主管預料會由美籍菁英出任，如今傳出確定人事案，符合先前傳聞，其餘廠務部分團隊則可從旁協助，推進在美國第二個生產基地在2021年動工、2024年量產5奈米的專案。

凱希迪也是台積公司所屬美國子公司董事，具有美國西點軍校工程學士，過往曾擔任美國國家半導體公司（National Semiconductor）軍事與航空事業部總經理暨總經理理事會共同主席、台積公司北美子公司執行長、台積公司北美子公司總經理以及台積公司北美子公司客戶管理副總經理。

在進入半導體行業之前，凱希迪曾在美國陸軍擔任軍官。他擁有美國西點軍校工程學士學位，目前是全球半導體聯盟（GSA）董事會的成員，該組織致力於推動全球半導體行業的發展。

凱希迪過往任職於快捷半導體公司（Fairchild Semiconductor）開啟科技業職涯，該公司後來被美國國家半導體公司收購。18年任內，在製造、工程、品質和可靠性及市場營銷等擁有豐富的經驗，因此升任為美國國家半導體公司副總經理暨軍事與航空事業部總經理以及總經理理事會聯合主席。

美國 台積電 西點軍校

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