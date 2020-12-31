我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

中外商直接投資 逾1400億美元創新高

記者李仲維／綜合報導

中國商務部預估，今年實際使用外資（FDI）將超過1400億美元，再創歷史新高。打破外資撤離中國的傳言。中國今年進出口總額有望達人民幣32兆元（約4.9兆美元），平均每分鐘有人民幣6000萬元（約919.2萬美元）的貨物進出境。

第一財經報導，「十三五」期間（2016年至2020年）中國利用外資總規模將達6900億美元左右，超過「十二五」時期600億美元。其中，今年實際使用外資將超過1400億美元，再創歷史新高。

中國商務部表示，在全球跨國直接投資總體下降的形勢下，中國吸收外資占全球外國直接投資比重由2015年的6.6%提升至2019年的9.2%，2017年至2019年連續三年成為全球第二大引資國。今年，中國吸收外資占全球FDI比重可望持續提升。

此外，中國對外投資大國的地位也日益鞏固。「十三五」時期，對外投資規模預計達7400億美元，年均1480億美元，穩居全球對外直接投資流量前三。

值得注意的是，「十三五」期間，中國吸引外資結構出現明顯變化。2016年至2019年，中國服務業吸收外資達3956億美元，占全國吸收外資比重由2015年的69.8%提升至2019年的73.1%。

中國 美元 投資

上一則

台積亞利桑那州廠 美籍幹部出任CEO

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

首次對外合作 榮耀筆電用微軟Win10系統

首次對外合作 榮耀筆電用微軟Win10系統
中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市

中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市
中國挺小微企業 貸款還息延長

中國挺小微企業 貸款還息延長
20餘歲包租公 年收入近億元

20餘歲包租公 年收入近億元

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透

美股早盤走高迎周末假期 阿里巴巴大跌逾10%

2020-12-24 10:29
阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周四收跌13%，拖累軟銀的持股蒸發逾220億美元。（美聯社）

阿里巴巴股價重挫拖累軟銀 持股蒸發逾220億美元

2020-12-24 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診