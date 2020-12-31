中外商直接投資 逾1400億美元創新高

中國 商務部預估，今年實際使用外資（FDI）將超過1400億美元 ，再創歷史新高。打破外資撤離中國的傳言。中國今年進出口總額有望達人民幣32兆元（約4.9兆美元），平均每分鐘有人民幣6000萬元（約919.2萬美元）的貨物進出境。

第一財經報導，「十三五」期間（2016年至2020年）中國利用外資總規模將達6900億美元左右，超過「十二五」時期600億美元。其中，今年實際使用外資將超過1400億美元，再創歷史新高。

中國商務部表示，在全球跨國直接投資 總體下降的形勢下，中國吸收外資占全球外國直接投資比重由2015年的6.6%提升至2019年的9.2%，2017年至2019年連續三年成為全球第二大引資國。今年，中國吸收外資占全球FDI比重可望持續提升。

此外，中國對外投資大國的地位也日益鞏固。「十三五」時期，對外投資規模預計達7400億美元，年均1480億美元，穩居全球對外直接投資流量前三。

值得注意的是，「十三五」期間，中國吸引外資結構出現明顯變化。2016年至2019年，中國服務業吸收外資達3956億美元，占全國吸收外資比重由2015年的69.8%提升至2019年的73.1%。