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急追馬雲 拼多多黃崢身價586億美元 躍中國第三大富豪

記者林宸誼、洪啟原／綜合報導
拼多多股價大漲，讓拼多多董事長黃崢身價直追阿里巴巴創辦人馬雲。（中新社）
拼多多股價大漲，讓拼多多董事長黃崢身價直追阿里巴巴創辦人馬雲。（中新社）

拼多多股價和市值再創新高，美股拼多多單日大漲15.5%至166美元，創歷史新高，市值突破2000億美元，根據富比世即時富豪榜顯示，目前拼多多董事長黃崢身價已達586億美元，超過騰訊控股董事會主席馬化騰，成為中國第三大富豪，只差2億美元就追上阿里巴巴創辦人馬雲

目前中國第一大富豪則是農夫山泉董事長鍾睒睒。

網易財經報導，拼多多的擴張速度相當快，上線兩周用戶數達到200萬，三年用戶數突破3億，到今年第3季，年活躍用戶數已達7.3億。

2016年時，阿里和京東的市場占有率高達86%，拼多多市占僅1%，到2019年拼多多市占9%，與阿里京東一起占有96%的市占。

另外，自從中國10月底開始嚴加審查阿里巴巴集團和其他科技巨頭後，馬雲的個人淨值已大幅縮水近110億美元。彭博資訊形容馬雲的麻煩堆積如山。

就在數月前，這位阿里巴巴聯合創辦人還很有希望藉著螞蟻集團的上市案，奪回亞洲首富寶座，但這樁堪稱全球規模最大的上市案突然遭中國監管部門喊卡。

根據彭博億萬富豪指數，馬雲今年的淨資產一度登上617億美元高峰，但經歷這一連串事件後，已縮水近110億美元至509億美元，在全球富豪的排行也滑落至第25名。

56歲的馬雲正身處監管風暴的中心，但他不是唯一感受到壓力的人。

北京當局的審查趨嚴，迫使投資人重新思考自己的持有部位，儘管防疫封鎖措施推升電商服務需求激增，帶動相關類股今年稍早一路飆漲。

中國幾大科技巨頭的市值，在近幾周合計蒸發數千億美元。自11月初以來，馬化騰的騰訊控股大跌15%，外送平台美團也從11月觸及的高點重挫近20%。

中國華興資本宏觀與策略研究負責人Bruce Pang表示，有一系列類似的跡象顯示，中國科技巨頭持續受到本國監管機構監控，反壟斷草案修訂和反壟斷調查只是冰山一角。

馬雲的個人淨值自10月底以來大幅縮水近110億美元。（美聯社）
馬雲的個人淨值自10月底以來大幅縮水近110億美元。（美聯社）

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