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微博Q3獲利減77% 活躍用戶數連2季下滑

記者李仲維／綜合報導
微博最新財報顯示，活躍用戶數連續兩季下滑，淨利和增值服務比去年同期大降，中文互聯網社交媒體龍頭寶座岌岌可危。（本報資料照片）
微博最新財報顯示，活躍用戶數連續兩季下滑，淨利和增值服務比去年同期大降，中文互聯網社交媒體龍頭寶座岌岌可危。（本報資料照片）

微博發布第三季財報顯示，活躍用戶數連續兩季下滑，淨利和增值服務比去年同期大減，中文互聯網社交媒體龍頭寶座已岌岌可危。

微博發布截至今年9月30日的2020財年第三季財報。數據顯示，在幾個核心指標方面，微博第三季營收4.6億美元，年減4%；淨利3380萬美元，年減77%。

今年9月，微博月活躍用戶為5.1億，比第二季的6月減少1,100萬，月減高達兩成。

微博CEO王高飛表示，微博品牌業務實現全面復甦，品牌行銷客戶數創歷史新高，品牌客戶也日益認可微博在觸達年輕受眾、整合KOL（關鍵意見領袖）的影響力，和滿足客戶品效合一需求方面的獨特價值。

在效果廣告業務方面，微博切實執行廣告系統升級、廣告產品優化和廣告效果提升方面的工作，致力於為客戶提升價值。

對於淨利大減的原因，財報指出，投資的減值、出售損益和公允價值變動項目虧損1億美元，而上年同期該項目的金額為盈利64.4萬美元。

其中，廣告和行銷收入是微博的主要收入來源，近三年該項收入在總營收中的占比均高於80%。今年第三季，廣告和行銷營收4.1億美元，年增1%，比第二季增長22.3%。

此外，微博今年第三季增值服務營收為4906.7萬美元，年減11%，比第二季增長4.8%。

微博預估，第四季按去年同期匯率計算的營收，年增在1%至3%之間。

但有證券分析師表示，從微博最新財報來看，其活躍用戶數連續兩季下滑，淨利和增值服務比去年同期大降，表明微博不僅沒有找到更好的賺錢之道，隨著各大同類平台的崛起，微博中文互聯網社交媒體頭把交椅寶座，正岌岌可危。

微博 美元 營收

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