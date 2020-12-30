抖音、快手、B站…瓜分微博客源

微博 競爭對手日益增加，微博用戶與抖音 、快手、B站的用戶有高度重疊性，所以抖音、B站每增加一名有黏性的留存用戶，都有可能是搶奪自微博。

微博活躍用戶連兩季下滑，但反觀競爭對手卻是節節高升，數據顯示，8月B站月活躍用戶數首次突破2億，快手則在招股書中表示，截至6月30日主應用平均月活躍用戶數為4.8億，抖音的月活躍用戶數早在3月就已達5.1億。

為了和微博爭搶流量入口，B站、今日頭條、手機百度甚至知乎等綜合性資訊流平台，早就透過不斷強化內容，與微博形成一定程度的直接競爭。

這些競爭對手不斷推陳出新，以即將到來跨年晚會就是搶用戶的重頭戲，去年B站推出「2019最美的夜」，一上線便收穫接近8000萬的觀看數量，同期資料「碾壓」各大主流衛視的跨年晚會，豆瓣評分高達9.2分，被網友評為「這麼多年來最值得一看的時代盛宴」。跨年晚會之後，B站市值暴增人民幣50億元，人民日報、共青團中央、中青報等主流媒體也紛紛給予高度評價。

今年，B站跨年晚會在北京、武漢、香港 、台北四城設立會場。香港會場，老牌藝人汪明荃、陳百祥、黎諾懿將擔任主持，謝霆鋒、鄧紫棋及TVB藝人也將在北京和香港帶來音樂表演。