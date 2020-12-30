李小加卸任港交所行政總裁 5人角逐遺缺

港交所行政總裁李小加。（取材自信報財經網）

港交所行政總裁李小加將於12月31日離任，但港交所至今仍未公布繼任人選。彭博29日引述消息稱，目前共有五候選人，對於繼任者應側重於能給大陸信心合作，具有強勁的國際背景。

這五位候選人，包括港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、摩根大通前董事總經理翟普以及加拿大養老基金投資 公司總裁兼首席執行官馬勤（Mark Machin）等人選。

信報財經報導，對於繼任人應側重於能給予大陸信心合作，具有強勁的國際背景，但遴選委員會意見仍然分歧。

李小加與港交所主席史美倫關係緊張，指李小加作風較隨心所欲，有時未有及早將重要議題通知董事會，引起不滿。史美倫認為港交所應為北京 的利益服務，避免與大陸交易所競爭。

李小加2010年上任至今，推動港交所與滬深交易所互聯互通，幫助於全球指數商納入大陸公司納入、打開數千億美元 市場，他任職期間港交所的收入也翻倍，這都為他贏得「中國先生」（Mr. China）的稱呼。

不過，禍從口出，李小加去年說出「香港實施一國兩制有根本缺陷」的言論引發北京不滿，隨後出面道歉；他去年野心勃勃的併購倫敦交易所計畫亦失利，地位再挫。

港交所表示，李小加離任行政總裁後，會轉任港交所董事會高級顧問，為期6個月。遴選委員會以具透明度方式工作，目前拒絕評論任何猜測。