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螞蟻求生擬設金控 若變「銀行」估值恐削半

中國新聞組／北京30日電
螞蟻集團計畫把所有需要金融牌照的部門都納入這個控股公司。（美聯社）
螞蟻集團計畫把所有需要金融牌照的部門都納入這個控股公司。（美聯社）

中國監管機構對螞蟻集團提出「五項整改」要求，彭博引述知情人士報導，四面楚歌的螞蟻集團正計畫金融業務畫入一家控股公司，接受類似銀行的監管，若干利潤最豐事業的成長也勢必受到限制，市場人士認為，這一舉措或令螞蟻估值縮水逾一半，降至1530億美元以下。

要求匿名的人士告訴彭博，螞蟻集團計畫把所有需要金融牌照的部門都納入這個控股公司，等待監管批准。知情人士也說，計畫仍在討論中並可能有變。螞蟻集團不願置評。

知情人士指出，螞蟻考慮納入控股公司的業務包括財富管理、消費信貸、保險、支付和最大股東是螞蟻集團的MYbank。在金融控股公司架構下，螞蟻的業務可能面臨更多資本要求，擴大放貸以及維持過去幾年那種擴張步伐的能力勢必會受到限制。

中國已經採取了一系列措施來遏制馬雲的網路金融帝國，其中最新一項是監管機構要求螞蟻集團制定整改方案。雖然沒有直接要求分拆，但是央行強調，螞蟻「要充分認識到整改的嚴肅性和必要性」並儘快制定實施時間表。

彭博行業研究駐香港的分析師Francis Chan 說：「成長可能大大減緩。」他說，包括財富管理和消費貸款在內的非支付業務的評價可能被壓縮多達75%。

上個月，螞蟻本來要以超過3000億美元的公司價值上市，但是後來監管機構出手干預，叫停了這樁IPO。Chan認為，螞蟻的公司價值可能降至1530億美元以下，與兩年前經過一輪融資之後的價值差不多。

根據IPO公告，螞蟻集團截至6月末握有110億美元的現金和約當現金。螞蟻10月在招股說明書中表示，將用子公司浙江融信網絡技術有限公司來申請金融控股牌照。

根據11月生效的規定，控制至少兩個不同類型金融機構的非金融公司需要持有金融控股牌照。

其中一位知情人士說，螞蟻集團計畫把數位生活方式業務（送餐、上門服務和酒店預訂服務）留在金融控股公司之外。消息來源透露，螞蟻集團仍將是這些業務的母公司。

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