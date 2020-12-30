我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

中反壟斷大刀 砍向外賣龍頭美團

記者戴瑞芬／綜合報導
外賣平台「美團」。（中新社）
外賣平台「美團」。（中新社）

繼阿里巴巴後，中國反壟斷大刀再砍向外賣平台「美團」，北京知識產權法院29日證實已立案審理。

截至目前，中國網路科技四大咖「ATMX」（阿里、騰訊、美團、小米）被反壟斷監管折戟一半，港股上市的美團原本傳出將回到A股第二上市，目前可能步入螞蟻後塵，延後原定計畫。

美團是中國最大的外賣平台，據統計，美團在中國外賣行業的市占已上升至68.2%。而餓了麼及其他平台共計31.8%。

美團最新發布的2020年第三季財報顯示，整體營收年增28.8%至人民幣354億元，餐飲外賣交易額達人民幣1522億元，到店、酒旅業務收入達人民幣65億元 。外賣一哥美團的年度活躍商戶數已增長至650萬，年度交易用戶數達4.8億。

中國經濟周刊報導，美團被爆用戶使用美團支付時發現，美團月付和銀行卡支付為第一優先選擇，微信支付、ApplePay也在支付選擇列表上，但沒見到支付寶。

中國外賣平台以美團跟餓了麼兩強相爭，餓了麼背靠阿里，美團則有騰訊入股投資撐腰。騰訊對美團的直接持股超過17%，是第一大股東。阿里巴巴也曾經是美團的股東，但2016年已分手，目前美團前十大股東中，已無任何阿里公司的身影。

這次美團踩雷，主要是被舉報利用其市場支配地位，取消阿里旗下的支付寶通路，消費者無法在平台App中透過支付寶進行支付。

針對互聯網平台巨頭「二選一」涉嫌壟斷，中國官方開始祭出強監管開鍘。中國經濟周刊報導，美團遭遇反壟斷訴訟，北京知識產權法院民事案件受理通知書顯示，美團被舉報濫用市場支配地位糾紛案，北京知識產權法院決定立案審理。

中國 人民幣 北京

上一則

呼籲英特爾別害到美國！避險大咖力促捨棄晶片製造

下一則

印度媒體：特斯拉來了！

延伸閱讀

「反壟斷」監管纏身 馬雲身價兩個月縮水110億美元

「反壟斷」監管纏身 馬雲身價兩個月縮水110億美元
啖美食能知天下事 東樓天天贈世報

啖美食能知天下事 東樓天天贈世報
阿里遭監管纏身 馬雲身價2個月縮水110億美元

阿里遭監管纏身 馬雲身價2個月縮水110億美元
繼阿里後 中國反壟斷再向最大外賣平台美團開刀

繼阿里後 中國反壟斷再向最大外賣平台美團開刀

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43
美股24日早盤在平盤附近狹幅波動。路透

美股早盤走高迎周末假期 阿里巴巴大跌逾10%

2020-12-24 10:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院