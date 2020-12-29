台積電市值飆 躍居全球12強

台積市值狂飆，排名衝上全球第12名，締造輝煌成績。（本報資料照片）

根據統計，在外資青睞下，亞洲企業市值今年來暴增，蝦皮母公司的新加坡冬海集團（Sea）市值暴增450%，稱冠亞企市值成長榜，公司市值更突破千億美元 ，台積電 的市值排名則逼近全球前十大，也締造輝煌成績。

今年有五家亞洲企業進入全球前20大企業市值排行，統計至12月22日，包括騰訊（排名第七）、阿里巴巴（第八）、台積電（第12）、三星電子（第13）以及貴州茅台（第17）。其中，台積電和貴州茅台是新進者，中國 工商銀行則掉出前20大之外。

日經新聞報導，各國實施貨幣寬鬆與財政刺激措施，創造出流動性，引爆股市的資金行情，造就出幾檔飆股，投資人都希望這些公司能成為下一家騰訊或阿里巴巴，這兩大企業市值分別約7000億美元。

最佳例子便是Sea。QUICK-FactSet截至12月22日以本地貨幣為基準的數據顯示，Sea市值今年來成長450%至1026億美元，在去年底市值逾100億美元的500家主要亞洲企業中，今年拿下市值增幅第一名的寶座。

Sea旗下的三大事業領域，電商、網路遊戲與電子支付，全都因新冠肺炎疫情而受惠，且該公司積極行銷以提高市占。Sea是東南亞科技新創公司，卻在紐約證交所掛牌上市，吸引聚焦東南亞市場成長題材的美國投資人買進，而該公司本月稍早在新加坡取得數位銀行執照，將迎接更多金融科技機會。

中國電動車業者比亞迪市值今年來激增333%至738億美元，在亞企市值成長榜位居第二；以團購折扣策略聞名的中國大陸電商業者拼多多，市值今年來激增288%至1705億美元，則排名第三。