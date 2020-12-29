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阿里巴巴喊買庫藏 砸100億美元 啟動2年護盤計畫

記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴昨天宣布為期兩年的庫藏股計畫，買回庫藏股金額高達100億美元。（本報資料照片）
阿里巴巴昨天宣布為期兩年的庫藏股計畫，買回庫藏股金額高達100億美元。（本報資料照片）

中國揮動反壟斷大旗，金融監管單位緊盯阿里巴巴要求整改，為穩定信心，阿里巴巴28日宣布為期兩年的庫藏股計畫，買回庫藏股金額高達100億美元，連跌六天的阿里巴巴美股開盤由黑翻紅，上漲1%至224美元。

路透報導，阿里巴巴28日港股股價跌至半年低點，收盤港幣210元，下跌7.9%，為7月初以來最谷底，是跌幅最大藍籌股，單日市值蒸發近3940億元港幣（約509.9億美元），累計今年來的漲幅幾乎全數回吐。

第一財經報導，阿里巴巴昨天宣布，董事會已授權增加公司的股份回購計畫（意指庫藏股計畫），總額由60億美元增加至100億美元，此次回購有效期為兩年，至2022年底。公司已於本季度開始執行該股份回購計畫。

一般來說，公司實施庫藏股有助穩定市場信心，但市場的反應，似乎對阿里巴巴的回購建議不買單。投行野村在一份報告中稱，因北京監管方面的不確定性，阿里巴巴股價短期仍將走低。

受一連串利空消息刺激，阿里巴巴股價自10月底的逾港幣300元跌至昨天港幣210元，原本今年來大漲50%的股價幾乎全部吐光，年初至今，升幅僅1.35%，昨天市值為港幣4.5兆元。

信誠證券聯席董事張智威說，因為公司被北京當局指涉嫌反壟斷，並對螞蟻集團提出五大整改要求，對阿里巴巴是雙重打擊，阿里巴巴股價仍未見底，還將繼續下跌，可能跌破港幣200元水平，連帶相關類股也會跟著下跌。

阿里巴巴上周四，聖誕節假期前夕大挫，在港股兩個交易日共累計蒸發市值逾8300億元港幣（約1074.3億美元）。阿里巴巴在美股價上周四大跌13.3%，收222美元。上周五因聖誕節休市讓阿里得以喘口氣。

沒想到，中國人民銀行等金融管理部門26日聯合約談螞蟻集團，指藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；提出五項重點業務領域整改要求，包括依法設立金融控股公司，確保資本充足。

之前中國市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商店在與阿里巴巴簽訂合作時，需要同時放棄與特定對手合作。

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