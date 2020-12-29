金融領域受挫 阿里加速布局汽車業

阿里巴巴金融領域遭打壓，改加碼汽車 行業，日前攜手上汽集團、張江高科成立智己汽車科技公司，註冊資本額人100億元民幣（約15.4億美元 ），將透過數據化驅動產品，並與中國電池供應商龍頭寧德時代共同開發新電池技術。

智己汽車將於明年1月13日發布一款轎車和一款SUV車型。明年4月，智己汽車將攜三款產品同時亮相上海國際車展。

中國基金報報導，受到了利多消息的激勵，上汽集團28日股價飆漲停，A股汽車族群整體漲幅約2.2%。

智己汽車上周在浦東新區完成註冊，上汽集團總裁王曉秋擔任董事長，上汽集團副總裁祖似傑，張江高科董事長劉櫻，阿里達摩院院長張建鋒分別擔任董事。

據天眼查信息顯示，智己汽車註冊資本為人民幣 100億元，法定代表人為王曉秋，從事汽車科技、網絡科技、信息科技、計算機科技、汽車租賃，二手車經銷、貨物進出口、技術進出口等。

阿里巴巴近年加速布局汽車領域，2015年4月成立阿里汽車事業部，2016年與上海汽車集團共同出資設立「互聯網汽車基金」，還投資自動駕駛汽車初創公司AutoX，12月已在深圳市區測試無人駕駛出租車。

此外，智己汽車採用的是全新的股權結構，即「ESOP+CSOP」持股平台，推動用戶型企業創新。上汽集團出資54億元人民幣（約8.3億美元），持股54%；張江高科與阿里巴巴各出資18億元（約2.7億美元），各持股18%。

另外10%股權將畫分為5.1%的ESOP（核心員工持股）和4.9%的CSOP（用戶權益平台）。

在CSOP平台上，用戶將不斷通過數據驅動產品和品牌的優化和迭代，智己汽車也將應用包括區塊鏈在內的一系列前沿科技，以數位形式確認用戶貢獻的數據價值。因此，智己車主將成為智己汽車的數據共生夥伴。

澎湃新聞報導，智己汽車現正與寧德時代共同開發「摻硅補鋰電晶片」電池技術，最高實現近1000公里的續航。搭載前述電池續航可達1000公里的純電車將來未來五年內問世。