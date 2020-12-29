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中國5G手機出貨 逆勢上揚 前11月成長16%

記者林宸誼／綜合報導
中國信通院發布統計，前11個月5G手機出貨量逆勢成長1.4億支，年增16%。(取材自信報財經)
中國信通院發布統計，前11個月5G手機出貨量逆勢成長1.4億支，年增16%。(取材自信報財經)

中國信息通信研究院發布數據顯示，今年前11個月，手機市場總體出貨量2.8億支，年減21.5%；其中逆勢成長的是5G手機，累計前11個月5G手機出貨量1.4億支，年增16%。

證券日報報導，中國工程院院士鄔賀銓表示，目前中國建設開通的5G基地台已超70萬座，預計全年5G手機銷量在手機整體銷量中占比可能高達75%以上。

為抓住2020年5G商業化的關鍵點，各大手機廠商早已開始排兵布陣，透過一年的布局，華為已在5G手機產業鏈深度延伸，vivo實現了從人民幣千元到萬元的全價位段5G智慧手機，OPPO將5G手機價格拉低至人民幣千元，小米藉5G手機衝刺高階，格力也推出首款5G手機。

vivo內部人士指出，5G手機已經成為公司常態化產品，2021年5G手機在總產品中的占比還將持續提升。

華為信息通信產品線品牌組經理李櫻花表示，目前5G寬頻對普通家庭的改變主要是在高畫質的使用上，未來還將快速在家庭整個空間滲透，華為5G技術在今年實現了在手機等多品類的快速覆蓋，2021年將在家庭空間進一步擴展。

2020年，在第一梯隊企業快速增加5G手機產銷占比的同時，魅族、錘子、360等品牌在5G領域布局較緩慢，眾多中小手機廠商逐步消失。

天眼查APP信息顯示，目前全中國經營範圍含「手機」，狀態為「在業、存續、遷入、遷出」的企業剃除個體工商戶後超過38萬家；從成立時間來看，2020年年初至今，全中國新成立超5.5萬家經營範圍含「手機」的企業，年減29.3%。

一位深圳手機廠商負責人表示，廣東省一帶的中小手機廠商，有近30%在今年消失了，其中包括眾多低階的手機組裝企業，還有為大手機廠商代工的企業；受低階手機銷售減少等因素影響，這些小工廠都被解散，隨著5G等技術含量較高的手機對低階手機的快速替代，低階小品牌生存極其艱難，在這輪洗牌中大部分被淘汰。

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