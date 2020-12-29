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數位人民幣 上海將試點

記者蔡敏姿／綜合報導

人行上周日結束第二次數位人民幣試點，這意味著距離數位人民幣正式推出的時間不遠，大陸有望成為全球首個引入此類系統的主要經濟體。市場預測，上海將是下一批試點城市。

每日經濟新聞報導，已有大陸國銀著手部署對上海地區企業推廣數位人民幣，初期將以在該行名單內且有POS機的企業為推廣重點，預計明年推廣的力度和範圍將擴大。

市場預測稱，上海有望成為下一批試點城市。而上海也在12月10日發布的「十四五」規畫建議中提及，積極爭取數位貨幣運用試點。

由人行主導的兩次數位人民幣試點，第一次發行1000萬數位人民幣紅包，第二次發行2000萬元，在測試範圍和金額上人行已經擴大規模。也意味數位人民幣即將到來。數位人民幣內部試點目前僅在深圳、蘇州、河北雄安、成都。

華爾街日報報導，蘇州市在12月以抽籤形式向當地居民發放人民幣2000萬元的數位紅包。10萬名中籤者每人均獲200元的數位人民幣，可用於網購或實體消費。

深圳市於10月首次進行政府支持的數位貨幣的試點，而蘇州試點所涉及的居民及商戶數量分別是深圳試點的兩倍和三倍。蘇州試點還擴大項目範圍，不僅在網路商店測試數位人民幣，還推出離線支付方式。

有美國智庫認為，數位人民幣一旦得到廣泛使用，將使中國監管機構掌握更多資金流動信息，從而打擊洗錢和為恐怖分子募資等行為。人行此舉不是為了知道誰買尿布或家具，而是為了更實時地了解經濟中的資金流動情況，以利更好制定宏觀定向措施。

與支付寶和微信支付不同，人行推出的數位人民幣支付功能不用網路。對商家來說，更有吸引力之處在於數位人民幣不收取交易費。

參與數位人民幣測試的蘇州王姓市民說，他在京東平台購買洗衣精，如同平時網購。

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