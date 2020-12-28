中國成立「藝咚咚藝術品交易平台」 以區塊鏈辨真偽

中國 的藝術品市場每年高達人民幣 數百億元，但因市場缺乏評估和鑑定的信用體系，導致魚龍混雜、假畫橫陳，收藏者沒有信心。由中國近百家知名藝術機構發展成立「藝咚咚藝術品交易平台」，期能以新科技的區塊鏈，解決藝術品的真偽問題。

首屆中國、藝術發展高峰論壇暨藝術年度盛典在北京 開幕。

論壇上並宣布建立具有權威信用認證體系的大眾藝術品交易平台，讓每幅作品都有「身分證」，且交易過程完全透明，讓消費者不致買到假畫。

推動這項論壇與建立平台的為中國社科院農村社會問題研究中心主任于建嶸，他的「東書房」以五年時間籌備，獲得各方藝術界的支持而成。

這個平台能保證客戶信息和藝術品交易的安全，具藝術家自證與藝術品認證的雙信息認證，還有區塊鏈（賦予身分證字號）與中國國家版權機構的雙權威認證。藏家作品隨時可用AI辨偽鑑定，可售藝術品均為已認證、可追溯、有保障的作品。

于建嶸表示，他原來從事社會調查，20年前他到北京通州宋莊研究農村變城市，接觸了很多藝術家，但他們都很窮，不知未來的路在哪裡，後來他到各地做社會調查時就帶這些藝術家一起到現場寫生。這幾年來，透過他已賣出人民幣1億元的畫。

于建嶸說，買家相信他不會賣假畫，但這種信用靠一個人是有限的，因此才想到運用科技手段來判斷真偽，他們這個平台先從活的藝術家開始做認證，未來即便藝術家百年後其作品也能獲得信用認可。

藝咚咚的CEO于何表示，過去淘寶和京東都開過藝術品頻道，但都沒有做起來，因為缺乏具有公信力的認證，但他們的平台，有創作者自己和藝術品本身的雙重認證，目前已有300多家藝術機構加入，3萬多名藝術家加入，為藝術機構、藝術家、收藏家三方打造一個可信任的體系，協助導正中國藝術市場亂象。