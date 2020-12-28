中國首條智慧高鐵 京雄鐵路開通

北京至雄安新區城際鐵路全線開通。圖為航拍雄安開往北京西的C2704次列車駛出雄安站。（中新社）

中國 河北雄安新區的鐵路車站「雄安站」27日落成，這代表連接中國首都北京 和雄安的京雄城際鐵路全線開通營運，開通後，北京西站到雄安新區行駛時間僅需50分鐘，大興機場 至雄安新區最快19分鐘可到達。

新華社報導，京雄城際鐵路自北京西站引出，經過既有京九鐵路至李營站，接入新建高鐵線路，線路全長91公里，其中北京西至大興機場段已於2019年9月開通運營。此次開通的大興機場至雄安新區段，設大興機場、固安東、霸州北、雄安4座車站。

值得注意的是，京雄城際鐵路是中國智慧高鐵新標竿，是中國第一條智慧高鐵，應用物聯網、雲端運算、大數據等前端科技，智慧化設計高達70多項。

雄安站是京雄城際鐵路規模最大的新建車站，也是雄安新區開工建設的第一個重大基礎設施項目。從空中俯瞰，雄安站巨大的橢圓形屋頂形似荷葉上的一滴露珠。雄安站建築面積47.52萬平方公尺，站場規模13台23線，採用站城一體化設計，有效融入城市境。

根據規畫，雄安站將成為京港（台）高速鐵路、京雄城際鐵路、天津至雄安新區城際鐵路、雄安新區至山西忻州高速鐵路的交匯樞紐。

北京日報報導，京雄高鐵大興機場至雄安新區段開通後，每日開行列車32班，全程票價在48至68元人民幣之間。昨日雄安開往北京西站共有6趟列車。鐵路部門前日中午開始發售車票，不足1小時，首發列車車票就一搶而光。

乘客趙婆婆表示，她的家距離雄安站只有1公里，能夠登上往北京的高鐵列車特別高興。河北雄縣人陳先生表示，以前他在北京打工，回家開車要兩個多小時，現在坐高鐵，50分鐘就能到北京，十分方便。