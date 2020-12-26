我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

C919大型客機高寒專項試驗 飛抵呼倫貝爾機場

中國新聞組／綜合報導
C919大型客機飛抵呼倫貝爾市海拉爾東山機場，展開高寒專項試飛。（取材自人民日報）
C919大型客機飛抵呼倫貝爾市海拉爾東山機場，展開高寒專項試飛。（取材自人民日報）

中國商飛C919大型客機，25日13時51分降落在內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾東山機場，全面開啟高寒專項試驗試飛。

人民日報報導，據悉，C919大型客機目前正開啟多機場、多區域協同試飛模式，全線進入飛行試驗階段。高寒試驗試飛是民用飛機必須通過的一項極端氣候試驗，以驗證飛機在極寒氣象條件下各系統和設備的功能和性能符合適航標準。

呼倫貝爾市地處中國北疆，天然冰雪資源豐厚、降雪量充沛、積雪期長，冬季平均氣溫在零下25℃左右，得天獨厚的冷資源為發展機動車、航空器等工業品耐冷性測試的創造了絕佳條件。

近年來，呼倫貝爾充分發揮冷資源優勢，大力發展耐寒測試產業，吸引了中國商飛公司、哈爾濱飛機工業集團、中國飛行試驗研究院等知名企業、研究院前來呼倫貝爾進行過多次、多種機型的耐寒測試，並圓滿完成任務，積累了較為豐富的測試保障經驗。

呼倫貝爾空域廣闊，是中國民航局確定的通用航空短途運輸試點地區，發展通用航空產業優勢顯著。「十三五」時期，呼倫貝爾市已建成五個A1類通用機場和一個B類通用機場，其中，A1類通用機場數量居全國地級市之首。

「十四五」時期，呼倫貝爾將與中國商飛深入合作，攜手打造耐寒測試基地，為飛機、儀器、裝備耐寒測試創造優良環境。

中國 機場 降雪

上一則

全球筆電桌機持續缺料 客戶等4個月才拿到貨

下一則

雲端軟體新創公司 估值飆

延伸閱讀

防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫

防範變種病毒 倫敦赴台旅客將集中檢疫
田州聖誕爆炸驚魂 電信、機場服務一度中斷

田州聖誕爆炸驚魂 電信、機場服務一度中斷
737-8 MAX發動機問題 加航機師被迫返航降落

737-8 MAX發動機問題 加航機師被迫返航降落
不聽勸不怕死 ! 全美8450萬人擬聖誕出遊 比感恩節出遊人還多

不聽勸不怕死 ! 全美8450萬人擬聖誕出遊 比感恩節出遊人還多

熱門新聞

Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元，在高雄設廠。（取材自臉書）

優先供應台積電！美商英特格砸2億美元 在高雄設廠

2020-12-20 23:21

分析師：股市走高 一路升至明年

2020-12-18 18:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」