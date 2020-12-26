C919大型客機高寒專項試驗 飛抵呼倫貝爾機場

C919大型客機飛抵呼倫貝爾市海拉爾東山機場，展開高寒專項試飛。（取材自人民日報）

中國 商飛C919大型客機，25日13時51分降落在內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾東山機場 ，全面開啟高寒專項試驗試飛。

人民日報報導，據悉，C919大型客機目前正開啟多機場、多區域協同試飛模式，全線進入飛行試驗階段。高寒試驗試飛是民用飛機必須通過的一項極端氣候試驗，以驗證飛機在極寒氣象條件下各系統和設備的功能和性能符合適航標準。

呼倫貝爾市地處中國北疆，天然冰雪資源豐厚、降雪 量充沛、積雪期長，冬季平均氣溫在零下25℃左右，得天獨厚的冷資源為發展機動車、航空器等工業品耐冷性測試的創造了絕佳條件。

近年來，呼倫貝爾充分發揮冷資源優勢，大力發展耐寒測試產業，吸引了中國商飛公司、哈爾濱飛機工業集團、中國飛行試驗研究院等知名企業、研究院前來呼倫貝爾進行過多次、多種機型的耐寒測試，並圓滿完成任務，積累了較為豐富的測試保障經驗。

呼倫貝爾空域廣闊，是中國民航局確定的通用航空短途運輸試點地區，發展通用航空產業優勢顯著。「十三五」時期，呼倫貝爾市已建成五個A1類通用機場和一個B類通用機場，其中，A1類通用機場數量居全國地級市之首。

「十四五」時期，呼倫貝爾將與中國商飛深入合作，攜手打造耐寒測試基地，為飛機、儀器、裝備耐寒測試創造優良環境。